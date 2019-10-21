انتكاسة طبية.. صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

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محمد صلاح لاعب ليفربول
تحوم الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في مواجهة جينك البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد غدا الأربعاء، على ملعب "لومينوس أرينا".
وكشف موقع "آنفيلد واتش" الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن أن هناك انتكاسة لحالة محمد صلاح، لم تمكنه من تخطي الاختبارات الطبية قبل مباراة مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، موضحا أنه رغم خضوع اللاعب للبرنامج التأهيلي قبل فترة التوقف الدولي، إلا أنه لا يزال يعاني من الإصابة.
وأضاف الموقع الإنجليزي، أن جماهير "الريدز" تمني النفس بوجود محمد صلاح في مباراة الأربعاء، ضد الفريق البلجيكي من أجل تحقيق الفوز الثاني في البطولة هذا الموسم، ومساعدة ليفربول على خطف بطاقة التأهل للدور المقبل، إلا أن "انتكاسة" اللاعب جاءت صادمة لليفربول وجماهيره.
وغاب محمد صلاح عن مباراة ومانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي ألمت به في كاحل القدم في مواجهة ليستر سيتي، بعد تدخل قوي من مدافع الثعالب حمزة تشودري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة قبل الماضية في البريميرليج والتي انتهت لصالح كتيبة الألماني يورجن كلوب بنتيجة 2-1.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 3 نقاط، بعدما نجح في الفوز خلال الجولة الماضية على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-2، بينما كان قد خسر فى الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي 0-2.
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