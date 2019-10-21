محمد صلاح العربي الوحيد بقائمة "إندبندنت" لأفضل 100 لاعب بالقرن الـ21

أعلنت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب بالقرن الـ21، والتي أعدتها الصحيفة البريطانية الشهيرة، وذلك وفقًا للتصنيف الذي أعده 10 من كتاب الصحيفة البريطانية.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة رقم 77 بهذا التصنيف، وأصبح اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد بتلك القائمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن "الملك المصري" تحول إلى واحد من أكثر المهاجمين المرعبين على مستوى العالم بعد انضمامه إلى ليفربول، قادمًا من صفوف روما في عام 2017.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه بعد فترة عصيبة له في تشيلسي، جلبت فترة صلاح الثانية في إنجلترا سجلًا هائلًا ومميزًا له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018، حيث سجل خلالها 32 هدفًا في 36 مباراة له في الدوري.

وأضافت أن صلاح واصل أرقامه الهائلة وإنجازاته التي لا تنتهي من جديد بتتويجه بجائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي خلال موسم 2018-2019، بعدما نجح في تسجيل 22 هدفًا للريدز، بالتساوي مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول، والمهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال، ولكل منهم 22 هدفًا بالبريميرليج الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج مع ليفربول منذ انتقاله للريدز ببطولتي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام، هذا بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي الموسم الحالي على حساب تشيلسي.