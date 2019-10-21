عاجل.. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية لعام 2019

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن أسماء 5 لاعبين جدد ضمن المرشحين الـ30 للتتويج بجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" 2019، في نسختها الرابعة، بعد انفصالها عن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عام.

وجاء الجناح الدولي المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح ضمن تلك القائمة الجديدة التي أعلنتها المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول".

وجاءت قائمة الـ5 مرشحين الجدد الذين أعلنت عنهم مجلة "فرانس فوتبول" الآن على النحو التالي:

- الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

- الجناح الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

- المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان.

- الجناح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

- الجناح الدولي البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول"، على أنه سوف يجرى الإعلان عن 70 مرشحا للجوائز، من بينها جائزة الكرة الذهبية للرجال ومثلها للسيدات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب صاعد تحت 21 عاما، وأفضل حارس مرمى تحت مسمى "ياشين"، وهو الحارس الأسطوري لمنتخب روسيا ليف ياشين، الذي حاز على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم عام 1963، مؤكدة أن الحارس، الذي غادر عالمنا 30 مارس من عام 1990، سيعيد حراس المرمى المتألقين للواجهة مرة أخرى.

وأشارت المجلة الفرنسية الشهيرة أيضًا إلى أن قائمة الكرة الذهبية للرجال سوف تضم 30 لاعبًا، في المقابل ستضم 20 لاعبة للجائزة الخاصة بالسيدات، وستضم قائمة أفضل لاعب صاعد 10 لاعبين، وفي جائزة أفضل حارس ستضم 10 حراس مرمى.