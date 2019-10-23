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"صلاح" يكتب تاريخاً جديداً للعرب فى جائزة "بالون دور"

07:09 ص | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل​
"صلاح" يكتب تاريخاً جديداً للعرب فى جائزة "بالون دور"

محمد صلاح

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بات المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، أول لاعب عربى يترشح للمرة الثانية على التوالى لنيل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم سنوياً من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، إذ تواجد الفرعون فى القائمة التى تضم 30 لاعباً يتنافسون فيما بينهم للتتويج باللقب خلال العام الجارى 2019.

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربى يتم ترشيحه للعام الثانى على التوالى لحصد الجائزة مثلما كان الحال فى العام الماضى والتى نالها فى النهاية الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، والغائب الأبرز عن قائمة العام الجارى، كما أن وجود صلاح فى القائمة الحالية للمرة الثانية توالياً تكرار لما حدث معه أيضاً بكونه أول لاعب عربى يترشح لجائزة الأفضل فى العالم من «فيفا» مرتين متتاليتين، والمعروفة باسم «ذا بيست» والتى نالها فى العام الجارى الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد نادى برشلونة الإسبانى، فيما حل «مو» وقتها فى المركز الرابع.

ويرافق «صلاح» فى القائمة لاعب عربى وحيد هو الجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتى، فضلاً عن وجود 6 من زملاء الفرعون فى ليفربول ضمن المرشحين، هم: أليسون بيكر، ساديو مانى، فان دايك، فينالدوم، فيرمينو، ألكسندر أرنولد، بقائمة الجوائز التى يشهد مسرح «شاتليه» الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، تقديمها إلى الفائزين بها، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل من العام الجارى.

وتضم القائمة أيضاً، رحيم ستيرلنج مانشستر سيتى، ماركينيوس باريس سان جيرمان، جواو فيليكس أتليتكو مدريد، إيدين هازارد ريال مدريد، الهولندى فرانكى دى يونج لاعب برشلونة الإسبانى، الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، الصربى دوسان تاديش لاعب أياكس الهولندى، الفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام.

رونالدو وميسي ضمن القائمة

ويوجد أيضاً البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى، وصاحب الخمس كرات ذهبية، وزميله المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت، ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الإسبانى، الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، الجابونى بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، الهولندى دونى فان دى بييك، متوسط ميدان أياكس، الألمانى مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، البرتغالى برنارندو سيلفا، لاعب مانشستر سيتى، الكورى الجنوبى سون هيونج مين، جناح توتنهام الإنجليزى، البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى، خاليدو كوليبالى، مدافع نابولى الإيطالى، كيفين دى بروين، لاعب مانشستر سيتى، وأنطوان جريزمان، لاعب برشلونة.

وغاب عن القائمة عدد من اللاعبين البارزين، الذين ظهروا بشكل قوى فى الموسم الماضى، وعلى رأسهم مودريتش، المتوج بآخر نسخة من «بالون دور»، بالإضافة إلى كل من: سيرجيو راموس، لويس سواريز، بول بوجبا، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتى، هارى كين.

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