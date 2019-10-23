تأخر انطلاق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بسبب الجماهير

تأخر انطلاق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت عن موعده الأصلي، حوالي ربع ساعة، بسبب إلقاء الجماهير لعدد كبير من أوراق الزينة داخل أرضية الملعب.

واستقبلت جماهير البوكا اللاعبين، بإلقاء عدد كبير من أوراق الزينة البيضاء داخل أرضية الملعب، وهي الأوراق المعروف استخدامها بالقارة اللاتينية.

وكان من المقرر أن ينطلق "السوبر كلاسيكو" بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبًا، إلا أن الحكم وجد أن كثافة الورق على عشب الملعب من شأنها عدم قدرة اللاعبين على خوض المباراة.

وأصر حكم اللقاء على وقف أحداث المباراة، رغم محاولات بعض لاعبي البوكا باقناعه لإطلاق صافرة البداية وخوض اللقاء في موعده الطبيعي.

انطلاق المباراة بعد ربع ساعة من موعدها

وأعلن الحكم عن صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع، عندما قام عدد من رجال النظافة بإخراج كمية كبيرة من الورق إلى خارج الملعب.

ويلتقي فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، في إياب نصف نهائي كأس الليبرتادورس، على ملعب "لابوموبونيرا" معقل فريق البوكا، لحسم هوية المتأهل إلى نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب المونيمونتال، بفوز فريق ريفر بليت صاحب الأرض حينها، بهدفين مقابل لا شيء.