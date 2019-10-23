بالفيديو.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في شباك ريفر بليت

أحدث الأخبار
بوكا جونيورز لحظة تسجيل الهدف
تمكن فريق بوكا جونيورز، من تسجل الهدف الأول في مرمى ريفر بليت، في لقاء السوبر كلاسيكو، الذي يقام بين الفريقين في إياب الدور نصف النهائي من كأس
وجاء الهدف عن طريق اللاعب جان هورتادو، في الدقيقة (80) من زمن المباراة، بعد استقبال عرضية من الجبهة اليمنى لمرمى ريفر بليت،.
يُذكر أن لقاء الذهاب على ملعب "مونومنتال" معقل فريق ريفر بليت، انتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-0، واستمرار مباراة الإياب بهذه النتيجة يعني تأهل "الريفر" إلى المباراة النهائية.
وينتظر الفائز من لقاء اليوم، طرف لقاء النهائي بين فلامينجو وجريميو في ديربي برازيلي سيقام غدَا في الثانية والنصف من صباح الخميس.
جوانجزو إيفرجراند
0
:
0
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
بنفيكا
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
0
:
0
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
تعليقات الفيسبوك