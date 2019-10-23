بالفيديو.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في شباك ريفر بليت

تمكن فريق بوكا جونيورز، من تسجل الهدف الأول في مرمى ريفر بليت، في لقاء السوبر كلاسيكو، الذي يقام بين الفريقين في إياب الدور نصف النهائي من كأس

وجاء الهدف عن طريق اللاعب جان هورتادو، في الدقيقة (80) من زمن المباراة، بعد استقبال عرضية من الجبهة اليمنى لمرمى ريفر بليت،.

يُذكر أن لقاء الذهاب على ملعب "مونومنتال" معقل فريق ريفر بليت، انتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-0، واستمرار مباراة الإياب بهذه النتيجة يعني تأهل "الريفر" إلى المباراة النهائية.

وينتظر الفائز من لقاء اليوم، طرف لقاء النهائي بين فلامينجو وجريميو في ديربي برازيلي سيقام غدَا في الثانية والنصف من صباح الخميس.