عاجل.. محمد صلاح يعود لليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

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محمد صلاح
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه جينك في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وعاد محمد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري، والتي أبعدته عن المشاركة في لقاء مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
التشكيل الكامل:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين -جيمس ميلنر
خط الوسط:أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - نابي كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.
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