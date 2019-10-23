أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. تجدد إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

مباشر لحظة بلحظة.. ليفربول 0 × 0 جينك (دوري أبطال أوروبا).. بعد قليل

تأجيل دور الـ32 في كأس مصر إلى ما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة

عاجل.. الأهلي: إصابة محمد محمود بسيطة

عاجل.. محمد صلاح يعود لليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

07:56 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل.. محمد صلاح يعود لليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

أخبار متعلقة

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه جينك في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد محمد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري، والتي أبعدته عن المشاركة في لقاء مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

التشكيل الكامل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين -جيمس ميلنر

خط الوسط:أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - نابي كيتا 

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

أخبار قد تعجبك

"أجانب وكبار" الأهلى يطلبون إجازات خاصة.. وفايلر يخطط لتجهيز البدلاء

استطلاع رأى

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • جينك

    جينك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • نابولي

    نابولي

  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • الوصل

    الوصل

  • 1

    :

    2

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 2

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • الرستاق

    الرستاق

  • 1

    :

    2

    02:55 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • بهلاء

    بهلاء

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • النهضة

    النهضة

  • 0

    :

    0

    05:10 PM

    دوري المحترفين العماني
  • ظفار

    ظفار

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول

مفاجأة.. اتحاد الكرة يرحب بتأجيل مباراة الجونة والأهلي

شوبير: تأجيل مباراة الأهلي والجونة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 عاما
الزمالك يعسكر لـ«جينيراسيون».. والمجلس يغرى اللاعبين بمكافآت ضخمة