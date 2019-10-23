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أهداف مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بالفيديو.. صلاح يسجل في رباعية ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

11:10 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. صلاح يسجل في رباعية ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

ليفربول

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نجح ليفربول في إمطار شباك مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "لومينوس أرينا" في بلجيكا.

سجل رباعية الريدز كل من: أوكسلايد تشامبيرلين في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وجاء جاء الهدف من تسديدة قوية من جانب اللاعب الدولي الإنجليزي من تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء جينك، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي.

    

وسجل الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 77 بصناعة محمد صلاح.

وجاء الهدف بعدما قاد الدولي المصري محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة على مرمى جينك ليصل على حدود منطقة جزاء جينك ليمررها لزميله بالفريق ساديو ماني المنفرد بمرمى جينك ويضعها في الشباك بالنهاية.

    

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع بعدما راوغ أكثر من لاعب من الفريق الخصم ببراعة ليسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 88، سجل ستيفان أودي هدف جينك الوحيد من تسديدة قوية.

    

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

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