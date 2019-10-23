بالفيديو.. صلاح يسجل في رباعية ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

أحدث الأخبار
ليفربول
نجح ليفربول في إمطار شباك مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "لومينوس أرينا" في بلجيكا.
سجل رباعية الريدز كل من: أوكسلايد تشامبيرلين في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وجاء جاء الهدف من تسديدة قوية من جانب اللاعب الدولي الإنجليزي من تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء جينك، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي.
وسجل الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 77 بصناعة محمد صلاح.
وجاء الهدف بعدما قاد الدولي المصري محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة على مرمى جينك ليصل على حدود منطقة جزاء جينك ليمررها لزميله بالفريق ساديو ماني المنفرد بمرمى جينك ويضعها في الشباك بالنهاية.
وسجل محمد صلاح الهدف الرابع بعدما راوغ أكثر من لاعب من الفريق الخصم ببراعة ليسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.
وفي الدقيقة 88، سجل ستيفان أودي هدف جينك الوحيد من تسديدة قوية.
بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.
جوانجزو إيفرجراند
0
:
1
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
1
:
2
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
2
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
2
:
1
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
1
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
بنفيكا
2
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
1
:
2
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
2
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
1
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
1
:
4
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
2
:
3
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
1
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
2
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
1
:
2
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
2
:
1
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
النهضة
0
:
0
05:10 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
تعليقات الفيسبوك