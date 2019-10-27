مفاجأة.. ماني طالب ليفربول بالتعاقد مع بديل محمد صلاح

كشفت شبكة "فوكس سبورت"، عن طبيعة حديث جمع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع السنغالي ساديو ماني جناح الفريق، عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حول غياب محمد صلاح عن اللقاء بسبب الإصابة.

وخطف ليفربول التعادل في تلك المباراة بشق الأنفس، بهدف مقابل هدف، بعد أن سجل له آدم لالانا قبل نهاية الوقت بدقائق معدودة.

وحسب شبكة "فوكس"، طلب ماني من الألماني التعاقد مع جناح بديل سريع وقوي يكون قادرا على تعويض غياب محمد صلاح في مثل تلك المباريات، بعدما خسر الريدز نقطتين ثمينتين في سعيه لحسم لقب البريميرليج.

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

وفي الإطار ذاته، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول استقر بالفعل على اللاعب البديل، للمصري محمد صلاح، بدأت من صحيفة "دون بالون" التي أكدت أن اللاعب النيجيرى صامويل تشوكويزي جناح فياريال، على رأس الصفقات المطلوب ضمها للريدز في الانتقالات المقبلة.

وخصص نادي ليفربول مبلغ قدره 30 مليون يورو، أملا في إتمام صفقة تشوكويزي البالغ من العمر 20 عاما، وضمه خلال الانتقالات المقبلة.

يُذكر أن ليفربول يستضيف الليلة توتنهام، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تحقيق الفوز والابتعاد بفارق النقاط عن ملاحقه الأول مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادل وحيد، ويملك مطارده -السيتي- 22 نقطة، بعد الفوز الذي حققه عصر الأمس على أستون فيلا بثلاثية دون رد.