عاجل.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة، مساء اليوم الأحد أمام توتنهام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والمقرر إقامتها على ملعب "أنفيلد".

وجاء الجناح الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا محمد صلاح بالتشكيلة الأساسية للريدز لمباراته المرتقبة اليوم أمام توتنهام.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى:

أليسون بيكر.

خط الدفاع:

ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط:

فابينيو، هيندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم:

محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو.

