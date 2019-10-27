عاجل.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة، مساء اليوم الأحد أمام توتنهام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والمقرر إقامتها على ملعب "أنفيلد".

وجاء الجناح الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا محمد صلاح بالتشكيلة الأساسية للريدز لمباراته المرتقبة اليوم أمام توتنهام.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى:

أليسون بيكر.

خط الدفاع:

ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط:

فابينيو، هيندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم:

محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، وفي جعبته 25 نقطة من 8 انتصارات متتالية وتعادل وحيد.

على الجانب الآخر، يحتل فريق توتنهام المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية، وفي رصيده 12 نقطة من 3 انتصارات، و3 تعادلات، و3 هزائم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونجح الريدز في التتويج بالبطولة الأوروبية الكبيرة، عقب انتصاره على مواطنه السبيرز بهدفين نظيفين.