توتنهام يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتوتنهام بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم السبيرز بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "انفيلد".

اشتعلت تلك المواجهة مبكرًا، ففي الدقيقة الثانية نجح فريق توتنهام في التقدم على الريدز برأسية هاري كين من داخل منطقة جزاء ليفربول، مستغلًا تصويبة هيونج سون مين التي اصطدمت بالعارضة.

ففي الدقيقة الأولى من زمن المباراة، وهجمة مرتدة سريعة من لاعبي توتنهام على الجبهة اليسرى عن طريق سون هيونج مين الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم المدافع ديان لوفرين وخدعت الحارس أليسون بيكر لكنها ارتدت من القائم الأيمن للمرمى قبل أن تجد متابعة من هاري كين الخالي تماما من الرقابة الدفاعية برأسية سهلة وضعت الكرة داخل الشباك من داخل منطقة جزاء الريدز.

بعد ذلك نجح ليفربول في امتلاك السيطرة على وسط الملعب، لكن دون خطورة تذكر على مرمى الفريق توتنهام.

وفي الدقيقة 14، اخترق ظهير أيسر ليفربول الجبهة اليسرى لتوتنهام وأرسل عرضية، لكن حارس مرمى توتنهام نجح في الإمساك بالكرة في آخر اللحظات.

في الدقيقة 17 من زمن المباراة تم استئناف المباراة من جديد بعد علاج سيرجي أورييه لاعب توتنهام بعد تعرضه لإصابة قوية.

وفي الدقيقة 20، ركلة ركنية جديدة لليفربول على يسار مرمى توتنهام، نفذها ترينت ارنولد بعرضية قوية حيث استقبلها السنغالي ساديو مانيه برأسية غير متقنة مرت بشكل اعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة حقيقية تذكر.

وفي الدقيقة 24، سدد لاعب وسط إيريكسن كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بسلام على ليفربول.

وفي الدقيقة 27، سدد الدولي المصري محمد صلاح كرة داخل منطقة جزاء توتنهام على يسار حارس مرمى توتنهام كازانيجا، لكن الأخير تصدى لها ببراعة مطلقة.

وفي الدقيقة 29، عاد حارس مرمى السبيرز كازانيجا لمواصلة التألق بالتصدي لرأسية فان دايك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 30، سدد أرنولد لاعب ليفربول كرة قوية من على حدود منطقة جزاء توتنهام تصدى لها حارس مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 31، سدد ساديو ماني رأسية قوية من داخل منطقة جزاء توتنهام مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 42، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء توتنهام اصطدمت بالحائط البشري لتوتنهام.

وفي الدقيقة 43، ركلة حرة مباشرة لليفربول على يسار منطقة جزاء توتنهام، نفذها ترينت ألكسندر ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع توتنهام من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى السبيرز.