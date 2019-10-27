عاجل.. كلوب يكشف إصابة محمد صلاح: يعاني من إلتهاب في الكاحل

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، آخر تطورات إصابة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق أمام توتنهام بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت لمصلحة الريدز بنتيجة 2-1.

وأكد المدرب الألماني، صاحب الـ53 عامًَا، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، أن اللاعب المصري صاحب الـ27 عامًا يعاني من إلتهابات على مستوى كاحل القدم.

وقال "كلوب" من خلال تصريحاته عقب لقاء توتنهام: "صلاح يعاني من مشكلة بنفس كاحل القدم موضع إصابته القديمة، لكن على أي حال فإنها ليست بالمشكلة الكبيرة أو الإصابة القوية".

وتابع: الإصابة التي يعاني منها صلاح هي إلتهاب على مستوى الكاحل فقط، تلك الإصابة كانت تؤلمه مع توالي المباريات وهو لايزال يعاني من تلك الإصابة، لكن تلك الآلام سوف تختفي خلال أيام.

وعن المباراة، أضاف قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة اليوم، ولم نتأثر كثيرًا بالهدف المبكر الذي دخل مرمانا، وقدمنا أفضل مستوياتنا على الإطلاق اليوم وظهرنا بوجهنا الحقيقي، وما أزعجني كثرة إهدارنا للفرص اليوم".

وأضاف كلوب: "حارس مرمى توتنهام قام اليوم بالعديد من التصديات الساحرة والتي لا تصدق وأنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة".

واختتم "كلوب" حديثه، قائلًا: "واجهنا الكثير من الصعوبات الكبيرة اليوم أمام توتنهام على الأخص اختراق دفاعاتهم القوية، لمن في النهاية نجحنا في العودة في نتيجة المباراة وتحقيق الانتصار بشكل مذهل واستثنائي، وفي النهاية نمتلك الأفضل لنقدم خلال المباريات المقبلة".