تقارير: تجدد إصابة محمد صلاح وغيابه عن قمة ليفربول وأرسنال

يغيب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن مواجهة فريقه ضد فريق أرسنال، في المباراة المقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كارابو كاب"، بعد الإصابة التي ألمت به في مباراة أمس الأحد، أمام توتنهام هوتسبير، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020.

وخضع محمد صلاح للفحوصات الطبية على أيدي أطباء ليفربول، خلال الساعات الماضية، من أجل تحديد حجم إصابته أمام السبيرز، في المباراة التي فاز بها الريدز 2-1 معتلا قمة الترتيب برصيد 28 نقطة، وأكدت الفحوصات الطبية أن الفرعون يعاني من الإصابة ذاتها التي تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي، بالجولة الثامنة للبريميرليج في كاحل القدم، ما جعلته يبتعد عن صفوف الريدز في مواجهة مانشستر يونايتد بالجولة الماضية، وفقا لما ذكره موقع "ليفربول إيكو" المقرب من نادي ليفربول.

وأوضحت الفحوصات الطبية أن محمد صلاح يحتاج لبعض الراحة، خاصة أن هذه الإصابة جعلت كاحل قدم محمد صلاح متعبا والتحامل عليه في المباريات هي ما جددت هذه إصابته في تلك المنطقة، لذلك فإن استبعاده من مباراة أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية بات قرارا لا رجعة فيه من أجل التعافي من الإصابة والعودة سريعا لمنافسات الدوري الإنجليزي.

كلوب لن يخاطر بمحمد صلاح أمام أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

ويبدو أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، سيقدم على عدم المخاطرة بصلاح في مباراة أرسنال، خاصة أنها مواجهة في كأس الرابطة البطولة الأقل نوعا ما في المسابقات المحلية بإنجلترا، ولذلك فإنه يعمل في الوقت الحالي على تجهيز آدم لالانا للدفع به بدلا من الفرعون مع ديفوك أوريجي وساديو ماني، ليشكلوا ثلاثي الخط الأمامي للريدز في لقاء الجانرز مع إراحة البرازيلي فيرمينو، والدفع به عند الحاجة إليه في اللقاء.