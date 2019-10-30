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في شوط أول مثير.. أرسنال يتقدم على ليفربول 3-2

10:23 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
في شوط أول مثير.. أرسنال يتقدم على ليفربول 3-2

لاعب أرسنال

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في شوط أول مثير، تقدم أرسنال على ليفربول بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي تجمعهما بملعب أنفيلد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

تشامبرلين أنطلق من الجانب الأيمن في الدقيقة الخامسة لمنطقة جزاء أرسنال ثم أرسل كرة عرضية أمام المرمى وحاول مصطافي تشتيت الكرة ولكنه وضعها في مرماه بدلاً من ذلك محرزا الهدف الأول لليفربول.

وفي الدقيقة 19 تمكن توريرا من إدراك هدف التعادل لأرسنال بعد مراوغة جيدة من مسعود أوزيل، قبل أن يتمكن الأوروجوياني من إحراز الهدف الأول.

في كرة مشابهة للهدف الأول  تمكن مارتينيللي من متابعة لكرة مرتدة من حارس ليفربول ثم سدد الكرة بسهولة في الشباك محرزا الهدف الثاني لأرسنال.

وأضاف مارتينلي الهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة من ساكا ليسكنها الأول في الشباك بنجاح.

وقلص جيمس ميلنر النتيجة في الدقيقة 43 محرزا الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء.

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