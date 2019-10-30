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نهاية مجنونة في أنفيلد.. ركلات الترجيح تبتسم لليفربول أمام أرسنال بعد مباراة ماراثونية

11:41 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
نهاية مجنونة في أنفيلد.. ركلات الترجيح تبتسم لليفربول أمام أرسنال بعد مباراة ماراثونية

ليقربول وأرسنال

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في مباراة هي الأروع بثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، خطف ليفربول تأهلا مثيرا بركلات الترجيح أمام أرسنال بنتيجة 5-4 ليتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 5-5 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد في المباراة التي شهدت مشاركة العديد من اللاعبين البدلاء للفريقين.

وفي الدقيقة الخامسة، انطلق تشامبرلين من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء أرسنال ثم أرسل كرة عرضية أمام المرمى وحاول موستافي الإطاحة بالكرة ولكنه وضعها في مرماه بدلاً من ذلك محرزا الهدف الأول للريدز.

 

ونجح لوكاس توريرا في تسجيل هدف التعادل لأرسنال بعد مراوغة جيدة من مسعود أوزيل، قبل أن يتمكن الأوروجوياني من تسديد الكرة في الشباك، رغم أن الإعادة أثبتت أن اللاعب كان في وضعية تسلل.

 

و تمكن مارتينيللي من إحراز الهدف الثاني لأرسنال  بعد استغلاله خأ من مدافعي ليفربول في الدقيقة 36.

 

وضاعف مارتينلي النتيجة  بالهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة من ساكا ليسددها الأول في الشباك بنجاح.

 

وقلص المخضرم جيمس ميلنر النتيجة في الدقيقة 43 محرزا الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء تحصل عليها أيليوت ناشئ الريدز.

 

وفي الدقيقة 54 نجح نيلس في إحراز الهدف الرابع لأرسنال بعد خطأ فادح من جانب جيمس ميلنر، لينجح مسعود أوزيل في تمرير الكرة لزميله والذي وضعها في الشباك.

 

وفي الدقيقة 58 أطلق تشامبرلين صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جارس أرسنال لينجح في تقليص النتيجة.

 

وعاد أوريجي ليسجل التعادل لليفربول سريعاد في الدقيقة 62 بصاروخية أيضا من خارج منطقة الجزاء، لمست يد حارس أرسنال وسكنت الشباك.

ورد جوزيف ويلوك على لاعبي ليفربول بانطلاقة من منتصف الملعب قبل أن يسدد بقوة على يمين حارس ليفربول محرزا الهدف الخامس للجانرز.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، تمكن أوريجي من إدراك التعادل لليفربول بخلفية مزدوجة أكثر من رائعة.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل ليفربول في النهاية بنتيجة 5-4، بعدما تمكن حارس ليفربول الشاب كيلر من التصدي للركلة الرابعة لفريق أرسنال.

وكان محمد صلاح قد خرج من قائمة ليفربول أمام أرسنال، بعد إن فضل يورجن كلوب إراحته برفقة العديد من اللاعبين الأساسين استعدادا لمواجهة أستون فيلا بالدوري.

 

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