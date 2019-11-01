تقارير: كلوب كلمة السر في قلة غيابات محمد صلاح عن مباريات ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن سبب قلة غياب المصري محمد صلاح، جناح الفريق، وعدد من زملائه عن خوض المباريات مع الريدز في مختلف منافسات إنجلترا وأوروبا في الفترة التي يتولى فيها الألماني يورجن كلوب القيادة الفنية للفريق.

وذكر تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية، أن السبب في قلة غياب لاعبي ليفربول عن خوض المباريات في مختلف منافسات الموسم رفقة ليفربول هو يورجن كلوب، الذي لطالما كان حريصا على الاستعانة بكادر طبي على أعلى مستوى وعمل على توسيع هذا الكادر منذ قدومه للفريق، والذي يعمل على تأهيل اللاعبين فضلا عن استعانته بأفضل الوسائل والأساليب العلمية الحديثة، بالإضافة إلى استخدامه للأبحاث الرياضية التي تتعلق بإصابات الملاعب وكيفية مضاعفة مستويات لاعبيه.

وأوضحت الصحيفة أن عددا كبيرا من المحللين والمتابعين لليفربول اندهش كثيرا بعدما رأى محمد صلاح يشارك بصفة أساسية في مواجهة فريقه أمام توتنهام في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، والتي فاز فيها الريدز 2-1، وسجل فيها صلاح هدفا لفريقه.

جاء الاندهاش بسبب غياب اللاعب عن خوض عدد من التدريبات قبل هذه المباراة بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة ليستر سيتي بالجولة الثامنة وغاب إثرها عن مباراة واحدة فقط كانت أمام مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة للبريميرليج.

محمد صلاح يستعد لمواجهة تريزيجيه والمحمدي بالدوري الإنجليزي

وأشارت الصحيفة إلى أن سجل غيابات ليفربول تحت قيادة كلوب قليل، فصلاح غاب عن المباريات في 3 مرات فقط، بسبب الإصابة، وذلك منذ قدومه في 2017 لليفربول، وغاب ساديو ماني عن مواجهتين، بينما غاب فيرجيل فان دايك عن مباراة واحدة فقط.

وانضم محمد صلاح لليفربول قادما من روما الإيطالي في 2017، ويستعد الفرعون في الوقت الحالي لخوض مواجهة أستون فيلا، الذي يضم محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي بالدوري الإنجليزي، والمقرر لها غدا السبت.