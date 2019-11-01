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غياب محمد صلاح.. 6 لاعبين ينافسون على لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

02:50 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
غياب محمد صلاح.. 6 لاعبين ينافسون على لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول

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أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في البطولة للموسم الجاري 2019-2020.

وغاب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن قائمة المرشحين لحصد لاعب الشهر في البريميرليج، فيما تواجد 6 لاعبين يتنافسون على الجائزة، وعلى رأسهم الجزائري جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين كل من، جيمي فاردي "ليستر سيتي"، إلكاي جوندوجان "مانشستر سيتي"، جاك جراليش" أستون فيلا"، دين هندرسون "شيفيليد يونايتد"، يوري تليمانز "ليستر سيتي"، وويليان "تشيلسي".

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

وغاب محمد صلاح عن القائمة المرشحة لأفضل لاعب خلال شهر أكتوبر، رغم مساهمته في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، إلا أنه غاب عن المباراة ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البريميرليج.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة أمام أستون فيلا، الذي يضم محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الـ11 للبطولة.

وفي مواجهات أخرى، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بورنموث في الثانية والنصف ظهرا، ويلعب أرسنال مع ولفرهامبتون، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون في تكرار للمواجهة الأخيرة بينهما بكأس الرابطة والتي فاز بها السيتي 3-1، ويلتقي وست هام نظيره نيوكاسل، في حين يلعب برايتون مع نوريتش سيتي، ويرحل بيرنلي لملاقاة شيفيلد يونايتد، وتقام هذه المواجهات في الخامسة مساء، بينما تختتم مباريات اليوم بمباراة تجمع تشيلسي بنظيره واتفورد في السابعة والنصف مساء.

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