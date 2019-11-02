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«المحمدى وتريزيجيه» يتحديان «صلاح» فى مواجهة فرعونية بـ«البريميرليج»

08:32 ص | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبو الليل
«المحمدى وتريزيجيه» يتحديان «صلاح» فى مواجهة فرعونية بـ«البريميرليج»

صلاح وتريزيجيه

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تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة الحادية عشرة فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» للموسم الكروى الجارى 2019-2020، بإقامة ثمانى مباريات غاية فى الندية والإثارة، أبرزها مواجهة تنتظرها الجماهير المصرية تجمع بين فريقى أستون فيلا، الذى يضم الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن «تريزيجيه»، وليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصرى الآخر محمد صلاح، فى اللقاء المقرر إقامته فى تمام الخامسة مساء، على ملعب فيلا بارك، معقل «الفلاينز».

يدخل ليفربول طامحاً فى مواصلة نتائجه القوية ببطولة الدورى الإنجليزى ومنتشياً بفوزه الثمين فى الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات مرة أخرى فى البطولات المحلية بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 الأحد قبل الماضى فى قمة الجولة التاسعة للبريميرليج، كما واصل الفريق حصد الانتصارات فى المباراة الأخيرة التى لعبها ضد أرسنال بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتى تمكن من الفوز بها بركلات الترجيح وتأهل لدور الثمانية فى اللقاء الذى شهد غياب الفريق الأساسى لـ«الريدز».

وتتصدر كتيبة الألمانى يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتى صاحب الـ22 نقطة، ويسعى ليفربول لمواصلة سجله الخالى من الهزائم هذا الموسم فى مسابقة الدورى الإنجليزى وبطولات إنجلترا، لا سيما أنه يمر بحالة معنوية عالية فى الفترة الحالية بعد الفوز على فرق شمال لندن توتنهام وأرسنال على التوالى، واستعادة لاعبه محمد صلاح، الذى غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام «الجانرز» بسبب الإصابة فى الكاحل، والتى تعافى منها بشكل كامل وبات جاهزاً لخوض مباراة أستون فيلا.

ويتطلع «صلاح» لقيادة فريقه نحو الفوز العاشر خلال أول 11 جولة، ليصبح أول فريق فى تاريخ إنجلترا ينجح فى الوصول لهذا الرقم، كما يأمل «مو» فى مواصلة التسجيل فى البريميرليج بعد تسجيله فى مرمى «السبيرز»، من أجل الاقتراب من صدارة هدافى الدورى، التى يعتليها جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى، بـ9 أهداف، مقابل 5 أهداف لـ«صلاح».

ويغيب عن «الريدز» جويل ماتيب بسبب الإصابة، فيما لن يغيب أى لاعب آخر فى هذه المباراة للإيقاف، وسيبدأ «كلوب» اللقاء بطريقة 4-3-3، وبتشكيل مكون من: أليسون، روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، أليكساندر أرنولد، جيمس ميلنر، فابينو، تشامبرلين، ساديو مانى، فيرمينو، ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا اللقاء ساعياً وراء حصد النقاط الثلاث، خاصة أنه يعيش فترة جيدة بعدما تأهل لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب فيلا بارك، كما حصد فوزين من آخر ثلاث مباريات لعبها فى البريميرليج، ليحتل الفريق حالياً المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض الفريق عشر مباريات حقق الفوز فى ثلاث وتعادل فى 2 وخسر فى خمس مواجهات، كما يأمل «الفلاينز» فى محو الهزيمة الثقيلة بسداسية نظيفة أمام «الريدز» فى آخر زيارة لكتيبة «كلوب» لملعب فيلا بارك.

ولن يفتقد أستون فيلا أى لاعب فى هذه المباراة بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام دين سيمث، المدير الفنى لـ«الفلاينز»، الذى من المتوقع أن يبدأ بطريقة 4-1-4-1، وبتشكيل مكون من: توم هيتون، فريدريك جولييرت، بيورن إنجلز، نيرون منجس، ماثيو تارجيت، مارفيلوس تاكامبا، تريزيجيه، دوجلاس لويز، جون ماكين، جاك جراليش، وويسلى موراييس، ومن المتوقع أن يجلس «المحمدى» على مقاعد البدلاء.

وفى مواجهات أخرى، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على بورنموث فى الثانية والنصف ظهراً، ويلعب أرسنال مع وولفرهامبتون، ويستضيف مانشستر سيتى نظيره ساوثهامبتون فى تكرار للمواجهة الأخيرة بينهما بكأس الرابطة والتى فاز بها السيتى 3-1، ويلتقى وست هام نظيره نيوكاسل، فى حين يلعب برايتون مع نوريتش سيتى، ويرحل بيرنلى لملاقاة شيفيلد يونايتد، وتقام هذه المواجهات فى الخامسة مساء، بينما تختتم مباريات اليوم بمباراة تجمع تشيلسى بنظيره واتفورد فى السابعة والنصف مساء. 

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