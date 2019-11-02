تريزيجيه يحرز أول أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول (فيديو)

نجح نادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق ليفربول، الذي يضم المصري الآخر محمد صلاح، في المباراة المقامة بينهما، حاليا، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020.

وجاء الهدف الأول لأستون فيلا عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 21، بعد ركلة حرة نفذها أنور الغازي، وسددها تريزيجيه بيمينه في شباك الريدز، رغم وجود شكوك في تسلل لكن الفار احتسب الهدف.

يدخل أستون فيلا اللقاء ساعياً وراء حصد النقاط الثلاث، خاصة أنه يعيش فترة جيدة بعدما تأهل لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض الفريق عشر مباريات حقق الفوز فى ثلاث وتعادل فى 2 وخسر فى خمس مواجهات.

في المقابل، يتطلع ليفربول لحصد الفوز بهذه المباراة ومواصلة نتائجه الجيدة بالبريميرليج، كما أنه يدخل اللقاء منتشياً بفوزه الثمين فى الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، وتتصدر كتيبة الألمانى يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتى صاحب الـ22 نقطة.

أستون فيلا يحرز الهدف الأول في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، أليكساندر أرنولد

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، لالانا

خط الهجوم: ساديو مانى، فيرمينو، محمد صلاح

فيما بدأ أستون فيلا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: فريدريك جولييرت، بيورن إنجلز، نيرون منجس، ماثيو تارجيت

خط الوسط: مارفيلوس ناكامبا، تريزيجيه، دوجلاس لويز، جون ماكين، أنور الغازي

خط الهجوم: ويسلى موراييس