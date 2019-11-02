تريزيجيه يضع استون فيلا في المقدمة أمام ليفربول بالشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم الفيلانز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من زمن اللقاء كاد أنور الغازي، لاعب أستون فيلا أن يحرز هدف التقدم لمصلحة فريقه بعد اختراق دفاعات الريدز متخطيًا أفضل من لاعب ليصل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة حارس مرمى الريدز أليسون بيكر.

وفي الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، كاد أن يحرز البرازيلي ويسلي موراييس أول أهداف أستون فيلا من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 16، وصلت كرة عرضية إلى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء أستون فيلا ليسددها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أستون فيلا.

في الدقيقة 18، أرسل الهولندي فيرجيل فان دايك تمريرة رائعة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء سددها وتصدى لها حارس مرمى أستون فيلا ببراعة.

وفي الدقيقة 22، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في إحراز أول أهداف أستون فيلا من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركلة حرة غير مباشرة لفريقه من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 26 سدد ظهير أيمن ليفربول ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات أستون فيلا ومرت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 28، سجل روبرتو فيرمينو هدفًا لليفربول، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار التي أثبتت اصطدام الكرة بيد اللاعب البرازيلي.

وواصل فريق ليفربول بعد ذلك سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 44 وصلت كرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة ساديو ماني السحرية ليسددها بقوة وتعلو عارضة أستون فيلا بقليل.