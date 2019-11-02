أحدث الأخبار

أخر الأخبار

"أعظم نادي في الكون".. جماهير الأهلي تساند الفريق في الإمارات (صورة)

75 دقيقة.. ليفربول يعجز عن فك طلاسم دفاعات أستون فيلا

الدوري الإيطالي.. روما يتغلب على نابولي بهدفين في مباراة مثيرة (فيديو)

منتخبات مصر الأربعة تفوز بالمراكز الأولى في البطولة العربية للجمباز الفني بتونس

تريزيجيه يضع استون فيلا في المقدمة أمام ليفربول بالشوط الأول (فيديو)

05:52 م | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
تريزيجيه يضع استون فيلا في المقدمة أمام ليفربول بالشوط الأول (فيديو)

ليفربول وأستون فيلا

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم الفيلانز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من زمن اللقاء كاد أنور الغازي، لاعب أستون فيلا أن يحرز هدف التقدم لمصلحة فريقه بعد اختراق دفاعات الريدز متخطيًا أفضل من لاعب ليصل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة حارس مرمى الريدز أليسون بيكر.

وفي الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، كاد أن يحرز البرازيلي ويسلي موراييس أول أهداف أستون فيلا من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 16، وصلت كرة عرضية إلى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء أستون فيلا ليسددها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أستون فيلا.

في الدقيقة 18، أرسل الهولندي فيرجيل فان دايك تمريرة رائعة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء سددها وتصدى لها حارس مرمى أستون فيلا ببراعة.

وفي الدقيقة 22، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في إحراز أول أهداف أستون فيلا من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركلة حرة غير مباشرة لفريقه من خارج منطقة الجزاء.

    

وفي الدقيقة 26 سدد ظهير أيمن ليفربول ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات أستون فيلا ومرت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 28، سجل روبرتو فيرمينو هدفًا لليفربول، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار التي أثبتت اصطدام الكرة بيد اللاعب البرازيلي.

وواصل فريق ليفربول بعد ذلك سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 44 وصلت كرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة ساديو ماني السحرية ليسددها بقوة وتعلو عارضة أستون فيلا بقليل.

أخبار قد تعجبك

فرجانى ساسى يتمرد على الزمالك.. واتجاه قوى لعودة معروف يوسف

استطلاع رأى

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • بولونيا

    بولونيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 1

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • برايتون

    برايتون

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • آرسنال

    آرسنال

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 5

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 2

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 3

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 8

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • العدالة

    العدالة

  • 2

    :

    2

    04:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • التعاون

    التعاون

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • روما

    روما

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • الخور

    الخور

  • 1

    :

    3

    04:15 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • الدحيل

    الدحيل

  • 0

    :

    1

    06:25 PM

    دوري نجوم قطر
  • السد

    السد

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 1

    :

    4

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • كاظمة

    كاظمة

  • 1

    :

    0

    05:50 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

الأكثر قراءة

هل يتعرض "زيزو" للعقوبات بعد التغريدة المثيرة؟.. الزمالك يرد

"زيزو" مستاء من تجاهل قدامى لاعبي الزمالك له بعد جراحة "الصليبي"

تركي آل الشيخ يودع مؤمن زكريا: سيُعالج في أحسن مركز بأمريكا (فيديو)
نسور مالى تتسلح بـ«دبابة» الأهلى وعناصر واعدة للسيطرة على عرش أفريقيا