75 دقيقة.. ليفربول يعجز عن فك طلاسم دفاعات أستون فيلا

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ولايزال تقدم الفيلانز بهدف نظيف مستمر.

واصل فريق ليفربول سيطرته على وسط الملعب، لكن دون خطورة تذكر على مرمى أستون فيلا، إذ فشل الريدز في فك طلاسم دفاعات الفريق الخصم الحصينة المتماسكة.

وفي الدقيقة 65، أجرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تغييرين دفعة واحد بنزول ديفوك أوريجي محل جيني فالينالدوم، وخروج محمد صلاح ونزول أوكسلايد تشامبيرلين بدلًا منه.

وفي الدقيقة 69، كاد مهاجم ليفربول ديفوك أوريجي أن يحرز هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أستون فيلا لكن كرته مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 70، حل الظهير الأيمن الدولي المصري أحمد المحمدي بدلًا لفريدريك جيلبرت في أول تغييرات أستون فيلا في اللقاء.

وفي الدقيقة 72 أجرى أستون فيلا تغييرًا جديدًا بنزول كونور هوريهان محل دوجلاس لويز.

وفي الدقيقة 73، اخترق المهاجم الدولي البرازيلي دفاعات أستون فيلا من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية وصلت إلى آدم لالانا والذي سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الفيلانز بقليل وتخرج إلى ضربة مرمى.