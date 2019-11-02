أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هندرسون: تنفيذ تعليمات كلوب في الشوط الثاني سبب فوز ليفربول

إحداد على مقاعد البدلاء.. تشكيل ناري للوداد والرجاء في ديربي المغرب بالبطولة العربية

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لموقعة إياب يانج أفريكانز في الكونفيدرالية

هدف وتألق في ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول (فيديو)

في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارا قاتلًا من أستون فيلا (فيديو)

06:59 م | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارا قاتلًا من أستون فيلا (فيديو)

تريزيجيه من مباراة ليفربول وأستون فيلا

أخبار متعلقة

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا وقاتلًا على مُضيفه العنيد أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم فريق أستون فيلا أولًا في الدقيقة 22 عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول مستغلًا عرضية رائعة من ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لفريقه من الجانب الأيسر.

    

وفي الشوط الثاني من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 88 وقتما كانت تلفظ المباراة بأنفاسها الأخيرة، أرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى روبرتسون داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.

    

وفي الدقيقة 95، نجح ساديو ماني في تسجيل هدف انتصار فريقه القاتل من رأسية مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

    

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري ولاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتى النهاية، فيما شارك زميله ومواطنه أحمد المحمدي في الدقيقة 70.

وشارك صلاح في المباراة منذ بدايتها حتى خرج مُستبدلًا في الدقيقة 65.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

أخبار قد تعجبك

فرجانى ساسى يتمرد على الزمالك.. واتجاه قوى لعودة معروف يوسف

استطلاع رأى

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 1

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 2

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • برايتون

    برايتون

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • آرسنال

    آرسنال

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 1

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 5

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 2

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 3

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 8

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 1

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • العدالة

    العدالة

  • 2

    :

    2

    04:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • التعاون

    التعاون

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • النصر

    النصر

  • 4

    :

    0

    06:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • روما

    روما

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • بولونيا

    بولونيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • فالفايك

    فالفايك

  • 1

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • الخور

    الخور

  • 1

    :

    3

    04:15 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • الدحيل

    الدحيل

  • 3

    :

    1

    06:25 PM

    دوري نجوم قطر
  • السد

    السد

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 1

    :

    4

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • كاظمة

    كاظمة

  • 4

    :

    1

    05:50 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

الأكثر قراءة

هل يتعرض "زيزو" للعقوبات بعد التغريدة المثيرة؟.. الزمالك يرد

"زيزو" مستاء من تجاهل قدامى لاعبي الزمالك له بعد جراحة "الصليبي"

تركي آل الشيخ يودع مؤمن زكريا: سيُعالج في أحسن مركز بأمريكا (فيديو)
نسور مالى تتسلح بـ«دبابة» الأهلى وعناصر واعدة للسيطرة على عرش أفريقيا