في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارا قاتلًا من أستون فيلا (فيديو)

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا وقاتلًا على مُضيفه العنيد أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم فريق أستون فيلا أولًا في الدقيقة 22 عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول مستغلًا عرضية رائعة من ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لفريقه من الجانب الأيسر.

وفي الشوط الثاني من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 88 وقتما كانت تلفظ المباراة بأنفاسها الأخيرة، أرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى روبرتسون داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 95، نجح ساديو ماني في تسجيل هدف انتصار فريقه القاتل من رأسية مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري ولاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتى النهاية، فيما شارك زميله ومواطنه أحمد المحمدي في الدقيقة 70.

وشارك صلاح في المباراة منذ بدايتها حتى خرج مُستبدلًا في الدقيقة 65.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.