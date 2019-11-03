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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات "السبت الكروي".. ليفربول في الصدارة

06:01 ص | الأحد 03 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات "السبت الكروي".. ليفربول في الصدارة

فريق ليفربول

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أقيمت يوم أمس السبت، مباريات اليوم الأول من الجولة الحادية عشر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2019-2020، والتي كان على رأسها مواجهتي ليفربول وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وساوثهامبتون.

ليفربول نجح في تحقيق صعب للغاية على حساب أستون فيلا، بعدما نجح المصري محمود حسن تريزيجيه في تسجيل أولى الأهداف بشباك الريدز خلال الشوط الأول، ليظل "الفيلانز" متقدمين على ليفربول حتى تمكن أندى روبيرتسون من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني هدف التقدم.

السيناريو ذاته شهده معلب الاتحاد الذي استضاف مواجهة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، حيث تمكن الأخير من خطف الأسبقية بهدف أحرزه جيمس وارد بريس في الدقيقة 13 بعد خطأ فادح من إيدرسون حارس السيتي، إلا أن سيرجيو أجويرو نجح في معادلة النتيجة بالدقيقة 70، قبل أن يحرز كايل ووكر هدف الفوز بالدقيقة 86.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

وبهذا يتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بـ10 مباريات والتعادل في واحدة، وذلك بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي يقع في المركز الثاني برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز بـ8 مباريات والخسارة في 2 والتعادل في 1.

ويقع فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد فوزه يوم أمس على واتفورد بهدفين مقابل هدف، محققًا بذلك الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، قبل ليستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة، متبقيًا له مباراة سيلعبها اليوم الأحد.

وتقام اليوم الأحد مباراتين في ختام الجولة الحادية عشر من "البريميرليج"، بين فريقي كريستال بالاس وليستر سيتي في تمام الساعة 4 عصرًا، وفريقي إيفرتون وتوتنهام الساعة الـ6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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