ضربة موجعة.. تجدد إصابة محمد صلاح وغيابه عن لقاء جينك بدوري الأبطال

أصبح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من الغياب عن مواجهة فريقه ضد كي آر سي جينك البلجيكي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره كي آر سي جينك في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بدوري الأبطال "شامبيونزليج" للموسم الجاري 2019-2020، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

وكشف موقع "ليفربول إيكو" المقرب من النادي الإنجليزي، أن محمد صلاح من المرجح غيابه عن مواجهة فريقه ضد جينك البلجيكي بدوري الأبطال بعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا، أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح ما يزال متأثرا بإصابته في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي بالجولة الثامنة للبريميرليج، بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، مدافع الثعالب، وغاب على إثرها "مو" عن مواجهة مانشستر يونايتد، قبل أن يعود لخوض مباراة فريقه أمام توتنهام لكن حدثت انتكاسة له جعلته يغيب عن مباراة جينك في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

محمد صلاح يغيب عن ليفربول في مباراة جينك البلجيكي

وتابع "ليفربول إيكو"، أن إصابة صلاح ستبعده عن مباراة الغد ضد جينك، إلا أنه سيعود في المباراة الهامة أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من البريميرليج.

وكان محمد صلاح خرج من مباراة أستون فيلا وليفربول بعد 60 دقيقة من اللعب، وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الريدز بهدف، إلا أن ليفربول عاد في النهاية وفاز باللقاء 2-1.