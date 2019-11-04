"ليفربول" يرفض فندق إقامته في قطر بسبب انتهاك حقوق العاملين به

رفض نادي ليفربول الإنجليزي السكن في أحد فنادق العاصمة القطرية "الدوحة"، بعد أن اكتشف سلسلة من انتهاكات حقوق العمال التابعين للفندق، الواقع في جزيرة اللؤلؤة الصناعية بقطر.

ويتوجه ليفربول إلى قطر، منتصف ديسمبر المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية، كبطل لأوروبا عقب فوزه مطلع شهر يونيو الماضي على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل رفض ليفربول السكن في الفندق التابع لعلامة تجارية معروفة، وقالت: عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة على بعثة فريق ليفربول السكن في الفندق الفخم ذي الخمس نجوم، لكنه رفض العرض بعدما اكتشف سوء معاملته للعمال الذين يعملون داخل أسواره من خلال تحقيق نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية نهاية العام الماضي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" حينها: "العمال الذين يعملون في الفندق الفخم يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك يعملون في أوضاع مخالفة لقوانين العمل".