ماني يصف صلاح بالمجنون ويعلق: يعرف جيدًا ما يفعله

تغزل الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، في زميله بالفريق الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدًا في الوقت ذاته على سعادته باللعب والتطور إلى جواره.

وقال ساديو ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "لا أحد يستطيع التكهن مطلقًا بما سيفعله صلاح، هو مهاجم مجنون ويعرف جيدًا ما يفعله، وكل خطوة يقوم بها مدروسة".

وتابع اللاعب السنغالي حديثه قائلًا: "أشعر بسعادة كبيرة باللعب معه والتطور بجانبه، خاصة وأننا نتحدث بنفس اللغة في كرة القدم".

يذكر أنه من المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره جينك البلجيكي، مساء غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ليفربول حاليًا وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وفي جعبته 6 نقاط حتى الآن، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي الإيطالي صاحب الـ7 نقاط.

وكان الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجح حتى الآن في تسجيل 8 أهداف في مختلف المسابقات رفقة ليفربول منهم 3 أهداف ببطولة دوري الأبطال، و5 أهداف أخرى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

على الجانب الآخر، نجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل 10 أهداف إلى الآن في جميع البطولات التي شارك فيها مع ليفربول هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.