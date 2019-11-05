تشكيل ليفربول وجينك المتوقع في دوري أبطال أوروبا.. صلاح احتياطيا

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجاري 2019 - 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد جينك في تمام العاشرة مساء على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في مواجهة يقودها تحكيميا السلوفاكي إيفان كروزلياك، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق المصري علي محمد علي.

ومن المرجح غياب محمد صلاح عن مواجهة ليفربول ضد جينك البلجيكى بعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدورى الإنجليزى، واستمرار تأثّره بإصابته فى كاحل القدم، كما سيغيب عن الفريق جويل ماتيب وشيردان شاكيرى للإصابة أيضا.

موعد مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، مدرب الريدز، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، لوفرين، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، تشامبرلين، فينالدوم.

خط الهجوم: أوريجي، ماني، فيرمينو.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ جينك اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: جايتان كوكي.

خط الدفاع: ماهلي، كويستا، لوكومي، دو نور.

خط الوسط: جونيا إيتو، هروشوفسكي، ساندير بيرج، بوجوندا.

خط الهجوم: أونواتشو، ساماتا.

ويأمل ليفربول فى تكرار نتيجة فوزه على الفريق البلجيكى بعدما نجح فى الفوز عليه بنتيجة 4 - 1 في الجولة الماضية، ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل جينك مؤخرة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.