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عاجل.. ساماتا يحرز هدف التعادل لجينك أمام ليفربول

10:45 م | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
عاجل.. ساماتا يحرز هدف التعادل لجينك أمام ليفربول

فريق ليفربول الإنجليزي

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أحرز مبوانا ساماتا الهدف الأول لفريقه جينك في مرمى فريق ليفربول، المقامة بينهما حالياً على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ساماتا إحراز الهدف في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من رأسية.

ويحتل ليفربول وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نادي ريد بل سالزبورج الترتيب الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة متذيلاً بها ترتيب المجموعة.

ويتفوق نادي ليفربول الإنجليزي تاريخياً في مواجهاته مع جميع الأندية البلجيكية، وانتصر الريدز خلال 11 لقاء، وسقط في فخ التعادل مرتين، بينما تلقى هزيمة وحيدة على يد أندرلخت في ذهاب نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 1978.

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