أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إنتر ميلان يتقدم على دورتموند بثنائية في الشوط الأول

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة ليفربول ضد جينك بدوري الأبطال

عاجل.. ساماتا يحرز هدف التعادل لجينك أمام ليفربول

اختار الأهلي ورفض الزمالك.. حكاية إيهاب أمين صاحب كوبري الأزمة في قمة السلة

ليفربول يتقدم على جينك بهدف فينالدوم

10:16 م | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
ليفربول يتقدم على جينك بهدف فينالدوم

فريق ليفربول

أخبار متعلقة

سجل الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول أمام جينك في الدقيقة 13 من أحداث اللقاء، بعد عرضية من ميلنر وخطأ من دفاع جينك.

ومرت 14 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب فريق ليفربول، وفي الدقيقة الخامسة انطلق نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، وأطلق تسديدة تصدى لها دفاع جينك.

وفي الدقيقة السادسة، استطاع فينالدوم لاعب ليفربول مراوغة ظهير جينك وإرسال عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس جينك التقطها قبل أوريجي مهاجم الريدز.

وفي الدقيقة التاسعة، أرسل أرنولد ظهير ليفربول ركلة ركنية إلى فان دايك مدافع الريدز، الذي سددها بغرابة بعيدة عن المرمى تماماً.

وجاء تشكيل ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز -جيمس ميلنر

خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا 

خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - أوكسليد تشامبرلين.

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول كل من: أدريان - لوفرين - ماني - فيرمينو - روبرتسون - لالانا- جونز.

أخبار قد تعجبك

مروان محسن: "جنِّسوا أجانب لو المهاجمين اللى عندنا مش عاجبينكم"

استطلاع رأى

  • اسايي اف سي

    اسايي اف سي

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • 0

    :

    2

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • نابولي

    نابولي

  • 1

    :

    1

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • ليفربول

    ليفربول

  • 1

    :

    1

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جينك

    جينك

  • ليون

    ليون

  • 2

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    1

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليل

    ليل

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 1

    :

    3

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أياكس

    أياكس

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    2

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • 5

    :

    0

    02:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 2

    :

    0

    02:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • الأهلي المنامة

    الأهلي المنامة

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع

    الرفاع

  • مدينة عيسى

    مدينة عيسى

  • 1

    :

    4

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • المالكية

    المالكية

  • 1

    :

    4

    07:30 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحد

    الحد

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ: حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات

"نيدفيد" خارج الأهلى فى يناير.. طبيب الفريق يحذر اللاعبين من الحلويات والوجبات السريعة

مصدر: مدير بيراميدز يعاند منتخب مصر بسبب الزمالك وأجيري
رمضان صبحى يرفض الاستمرار فى الأهلى ويقرر العودة للخارج