ليفربول يتقدم على جينك بهدف فينالدوم

سجل الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول أمام جينك في الدقيقة 13 من أحداث اللقاء، بعد عرضية من ميلنر وخطأ من دفاع جينك.

ومرت 14 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب فريق ليفربول، وفي الدقيقة الخامسة انطلق نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، وأطلق تسديدة تصدى لها دفاع جينك.

وفي الدقيقة السادسة، استطاع فينالدوم لاعب ليفربول مراوغة ظهير جينك وإرسال عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس جينك التقطها قبل أوريجي مهاجم الريدز.

وفي الدقيقة التاسعة، أرسل أرنولد ظهير ليفربول ركلة ركنية إلى فان دايك مدافع الريدز، الذي سددها بغرابة بعيدة عن المرمى تماماً.

وجاء تشكيل ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز -جيمس ميلنر

خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - أوكسليد تشامبرلين.

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول كل من: أدريان - لوفرين - ماني - فيرمينو - روبرتسون - لالانا- جونز.