تريزيجيه يحرز ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون (فيديو)

حقق نادي وولفرهامبتون فوزاً صعباً على حساب ضيفه أستون فيلا، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب مولينيو معقل الذئاب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع فريق الذئاب، التقدم خلال أحداث الشوط الأول، عن طريق لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، في الدقيقة 41 من أحداث اللقاء، ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، حيث تصدى حارس وولفز لرأسية سهلة من ويسلي مهاجم أستون فيلا.

أجرى دين سميث مدرب أستون فيلا تبديلين اضطرارين بسبب الإصابة خلال أحداث الشوط الأول، حيث خرج الحارس جيد ستير، ودخل أوريان نيلاند بديلاً له في الدقيقة الثامنة، ثم دفع بنيل تايلور المدافع بدلاً من مات تارجيت في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وضاعف المهاجم راؤول خيمينز النتيجة بالهدف الثاني لصالح وولفرهامبتون، في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني.

وقلص النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" الفارق لصالح فريقه أستون فيلا في الدقيقة 92 من أحداث المباراة، من ركلة ركنية، استقبلها بعد مرورها من الدفاع، ليسددها بقوة، وحاول مدافع وولفرهامبتون، إبعاد الكرة لكنها تجاوزت خط المرمى، ليشير الحكم باحتساب الهدف لصالح تريزيجيه.

وبتلك النتيجة رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السابع عشر.