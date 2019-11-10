صاروخية فابينيو تضع ليفربول في المقدمة أمام مانشستر سيتي (فيديو)

نجح فريق ليفربول في التقدم على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أحرز هدف ليفربول فابينيو، في الدقيقة السادسة من زمن المباراةـ بعد صاروحية على يسار حارس مرمى السيتي.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد - لوفرين - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

في الوسط: فابينيو - فاينالدوم - هيندرسون.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

بينما دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي لمواجهة ليفربول:

راسة المرمى: كلاوديو برافو.

وفي خط الدفاع: والكر، ستونز، فرناندينيو، أنجلينو.

وفي خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جوندوجان.

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، أجويرو.

ويتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي كل من: كارسون، كانسيلو، أوتامندي، فودين، ديفيد سيلفا، رياض محرز، جيسوس.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدروي برصيد 31 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد في المركز لثاني ليستر سييت برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.