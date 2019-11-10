عاجل.. السيتي يقلص الفارق أمام ليفربول عن طريق سيلفا

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق أمام ليفربول عن طريق سيلفا في الدقيقة 78 ، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ12 على ملعب الأنفيلد.

جاء الهدف بعد عرضية ردها دفاع ليفربول لتأتي الكرة لسترلينج الذي لعب عرضية وصلت إلى سيلفا الذي نجح في تسجيل أولى أهدافه.

وبدأ المباراة مشتعلة بين الفريقين، خاصة وأن الصراع بينهما الموسم الماضي كان مشتد بينهما على لقب الدوري الإنجليزي استمر حتى الأنفاس الأخيرة من عمر الدوري، حيث إنتهى الصراع مع الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وبدأ التهديف عن طريق ليفربول بصاروخية البرازيلي فابينيو، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق الدولي المصري محمد صلاح برأسية رائعة.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد - لوفرين - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

في الوسط: فابينيو - فاينالدوم - هيندرسون.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

أجويرو يقود هجوم السيتي في مواجهة ليفربول

بينما دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

وفي خط الدفاع: والكر، ستونز، فرناندينيو، أنجلينو.

وفي خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جوندوجان.

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، أجويرو.

ويتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي كل من: كارسون، كانسيلو، أوتامندي، فودين، ديفيد سيلفا، رياض محرز، جيسوس.