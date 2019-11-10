أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية في ليلة توهج محمد صلاح (فيديو)

لحظة تدخل الأمن لاحتواء أزمة لاعبي الأهلي وجماهير الإسماعيلي بدوري الشباب (فيديو)

80 دقيقة.. غضب كلوب بعد هدف مانشستر سيتي الأول في شباك ليفربول

عاجل.. السيتي يقلص الفارق أمام ليفربول عن طريق سيلفا

ليفربول يضرب مانشستر سيتي بهدفي فابينيو وصلاح في الشوط الأول (فيديو)

07:22 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
ليفربول يضرب مانشستر سيتي بهدفي فابينيو وصلاح في الشوط الأول (فيديو)

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

أخبار متعلقة

في شوط أول مثالي ليورجن كلوب، تقدم فريق ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد  في المباراة، التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات قمة الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.

وضغط مانشستر سيتي مع بداية المباراة بكل قوة، وسط ارتباك من جانب لاعبي الريدز في الخط الدفاعي.

وفي الدقيقة الخامسة ارتدت الكرة من يد ألكسندر أرنولد، ليحتج لاعبو مانشستر سيتي على حكم المباراة، مطالبين بركلة جزاء، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، ليطلق البرازيلي فابينيو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء معلنا عن الهدف الأول للريدز.

مايكل أوليفير لجأ لتقنية الفيديو بعد احتجاج لاعبي مانشستر سيتيس، قبل أن يعلن احتساب الهدف للريدز.

 

ونفذ كيفين دي بروين ركلة الحرة لمانشستر سيتي عن طريق تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب للغاية أمام أجويرو وجون ستونز، ودفاع ليفربول، الذي اكتفى بالمراقبة.

ومن هجمة مرتدة لليفربول، بقيادة أندرو روبرتسون، المنطلق إلى حدود منطقة الجزاء، أحرز محمد صلاح، الهدف الثاني لليفربول، عن طريق تمريرة متقنة من روبرتسون، حولها الفرعون المصري برأسه إلى الشباك، على يمين حارس السيتي.

وفي الدقيقة 23 نفذ دي بروين ركنية لمانشستر سيتي على يمين مرمى ليفربول، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون أي خطورة على مرمى الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 45، كاد محمد صلاح أن يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالهدف الثالث، بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس إيدرسون تصدى لها بنجاح.  

أخبار قد تعجبك

محمد صلاح يؤكد جاهزيته للانضمام للمنتخب: متحمس للفوز بأمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • رين

    رين

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نانت

    نانت

  • 2

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 3

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 3

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 3

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • كالياري

    كالياري

  • 5

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 4

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • أياكس

    أياكس

  • 4

    :

    0

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 3

    :

    2

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 1

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

الأكثر قراءة

ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

عاجل.. تجدد إصابة محمود متولي وغيابه لمدة 5 أسابيع

عاجل.. 7 قرارت مهمة في اجتماع مجلس الأهلي
فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلى وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات