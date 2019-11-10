ليفربول يضرب مانشستر سيتي بهدفي فابينيو وصلاح في الشوط الأول (فيديو)

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محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
في شوط أول مثالي ليورجن كلوب، تقدم فريق ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة، التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات قمة الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.
وضغط مانشستر سيتي مع بداية المباراة بكل قوة، وسط ارتباك من جانب لاعبي الريدز في الخط الدفاعي.
وفي الدقيقة الخامسة ارتدت الكرة من يد ألكسندر أرنولد، ليحتج لاعبو مانشستر سيتي على حكم المباراة، مطالبين بركلة جزاء، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، ليطلق البرازيلي فابينيو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء معلنا عن الهدف الأول للريدز.
مايكل أوليفير لجأ لتقنية الفيديو بعد احتجاج لاعبي مانشستر سيتيس، قبل أن يعلن احتساب الهدف للريدز.
ونفذ كيفين دي بروين ركلة الحرة لمانشستر سيتي عن طريق تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب للغاية أمام أجويرو وجون ستونز، ودفاع ليفربول، الذي اكتفى بالمراقبة.
ومن هجمة مرتدة لليفربول، بقيادة أندرو روبرتسون، المنطلق إلى حدود منطقة الجزاء، أحرز محمد صلاح، الهدف الثاني لليفربول، عن طريق تمريرة متقنة من روبرتسون، حولها الفرعون المصري برأسه إلى الشباك، على يمين حارس السيتي.
وفي الدقيقة 23 نفذ دي بروين ركنية لمانشستر سيتي على يمين مرمى ليفربول، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون أي خطورة على مرمى الحارس أليسون بيكر.
وفي الدقيقة 45، كاد محمد صلاح أن يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالهدف الثالث، بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس إيدرسون تصدى لها بنجاح.
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