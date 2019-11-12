ميرور: صلاح أصر على الانضمام لمعسكر المنتخب رغم قلق ليفربول من إصابته

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك قلق في ليفربول حول إصابة محمد صلاح في كاحل قدمه، والتي يتم التعامل معها بحرص منذ تعرضه لتدخل العنيف من حمزة تشودري في مباراة ليستر سيتي.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الطاقم الطبي لنادي ليفربول يريد فحص اللاعب بشكل دقيق مفضلا عدم سفره إلى معسكر المنتخب المصري، ولكن محمد صلاح أصر على الالتحاق بمنتخب بلاده ليتم تقييم حالته في معسكر المنتخب المصري.

وكان محمد صلاح، قد تعرض لتدخل قوي من فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، في نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ليبدو على صلاح الألم في الكاحل مجددًا.

ميرور: انضمام صلاح للمنتخب لم يمنح الطاقم الطبي لليفربول الوقت الكافي

وشوهد محمد صلاح بعد نهاية المباراة، حيث تم استبداله في نهاية الشوط الثاني، وكاحله مربوط بالثلج في المنطقة التي تعرض للإصابة بها من قبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انضمام صلاح لمعسكر المنتخب لم يمنح ليفربول الوقت الكافي لتقييم الإصابة بشكل أوضح، حيث سيخضع صلاح لإجراء تقييم مع الطاقم الطبي لمنتخب مصر.

ووصل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، إلى مطار القاهرة، منذ قليل، للانتظام في معسكر المنتخب المصري الأول في برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما حرص صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على تهنئة المنتخب الأولمبي بعد فوزه الهام على منتخب غانا الأولمبي، اليوم الإثنين، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في اتصال هاتفي مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة.