النشرة الأوروبية.. صلاح ثالث أفضل لاعب بالعالم.. وزوجة "كلوب" منعته من تدريب "اليونايتد"

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صلاح ثالث أفضل لاعب بالعالم وفقًا لموقع "جول" العالمي

اختار موقع "جول" العالمي وفقًا للتصويت الجماهيري الذي طرحه عبر موقعه الرسمي الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم وأيقونة فريق ليفربول كثالث أفضل لاعب بالعالم عن عام 2019.

ووقع اختيار ذات الموقع على المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول كأفضل لاعب في العالم، فيما تم اختيار صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني كثاني أفضل لاعب في العالم.

زوجة كلوب تمنعه من تدريب مانشستر يونايتد

كشف لاعب ليفربول السابق، فيل طومسون مفاجأة كبيرة ومن العيار الثقيل عندما أكد في تصريحات تليفزيونية للقناة الثانية بالتلفزيون النرويجي على أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كان قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد قبل توليه المهمة الفنية للريدز.

وأضاف لاعب الريدز السابق على أن زوجة كلوب حالت بين تولي المدرب الألماني تدريب المانيو في وقت سابق، وأنها شجعته كثيرًا على قبول تولي المسئولية الفنية لفريق ليفربول.

قميص جديد للمنتخب الإسباني في اليورو

كشف المنتخب الإسباني اليوم عن قميصه الجديد الذي من المقرر أن يخوض به جميع مبارياته ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".

وظهر لاعبي المنتخب الإسباني اليوم بالقميص الجديد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم القميص الجديد لوسائل الإعلام الإسبانية، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية وهم مرتدين الزي الجديد للماتادور الإسباني.