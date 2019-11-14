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كلوب يطلب التعاقد مع مهاجم بديل لـ"صلاح وماني"

02:57 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: أحمد البكري
كلوب يطلب التعاقد مع مهاجم بديل لـ"صلاح وماني"

محمد صلاح وماني لاعبا ليفربول

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دخل نادى ليفربول الإنجليزي في مفاوضات، مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج لضمه الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على أكثر من بطولة محلية أو أوروبية.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رحب بضم اللاعب إلى صفوفه ولكن بشرط الجلوس احتياطياً لثلاثي هجوم ليفربول المكون من ساديو مانى ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، خصوصا في الفترة الأولى بعد انضمامه.

كلوب يسعى لمواصلة التنافس على لقب البريميرليج

وأوضحت الصحيفة أن تيمو فيرنر ظهر مستوى جيد مع فريقه لايبزيج الألماني، حيث لعب مع فريقه 17 مباراة هذا الموسم وسجل خلالها 15 هدفًا و7 تمريرات حاسمة، مشيرا إلى أن أكثر من نادي دخل في منافسه على ضمه بعد هذا الأداء أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن كلوب يسعى لدعم صفوفه بأكثر من لاعب جيد، من أجل مواصلة التنافس على لقب الدوري الإنجليزي وبطولة دورى أبطال أوروبا.

 

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