بعد إصابة صلاح.. ليفربول يسعى لخطف مهاجم لايبزيج

دخل تيمو فيرنو لاعب لايبزيج الألماني، دائرة اهتمام ليفربول الإنجليزي الذي يسعى للظفر بخدماته، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأداء الاستثنائي الذي ظهر به رفقة فريقه هذا الموسم، ما جعله هدفا أول في حسابات عدد من الأندية.

وربط عدد من التقارير الصحفية، تكثيف ليفربول لتحركاته تجاه فيرنر لرغبة النادي باستبداله بالدولي محمد صلاح، الذي يعاني من إصابة ألمت به في أثناء مشاركته برفقة "الريدز" في قمة مانشستر سيتي، خصوصًا بعد تكرر إصاباته خلال الموسم الجاري.

مخاوف في ليفربول من إصابة محمد صلاح

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن فترة غياب الدولي محمد صلاح لم تكن واضحة حتى تلك اللحظة، الأمر الذي أثار المخاوف في ليفربول، خصوصًا أنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الألماني يورجن كلوب، ويعد قوة تهديفية ضخمة للفريق.

ولم يبد اللاعب اعتراضا على ارتباط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، إذ أكد استعداده للانتقال إلى قلعة أنفيلد، خلال الميركاتو المقبل، رغم مشاركته بشكل أساسي منذ بداية الموسم في الدوري الألماني، ومناطحته لنجوم البوندسليجا، على رأسهم ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، إذ استطاع تسجيل 15 هدفاً في 17 مباراة خاضها رفقة فريقه.

ويعاني محمد صلاح من كدمة قوية في الكاحل، أجبرته على عدم المشاركة رفقة المنتخب المصري في مواجهة كينيا، التي أقيمت أمس، وحسمها التعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين، في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.