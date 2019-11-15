أحدث الأخبار

أخر الأخبار

المحكمة الرياضية ترفض طعن السيتي.. ويويفا يهدده بالإطاحة من دوري الأبطال

مصادر بالأهلي: فايلر يُحمّل جهاز الكرة إصابة حمدي فتحي وانتقد انضمام الدوليين للمنتخب

ستاد "شيخة ولد بيديا" يستضيف مباراة المصري في الكونفدرالية

انقسام بمجلس الزمالك حول عودة "كاسونجو" في يناير

بعد إصابة صلاح.. ليفربول يسعى لخطف مهاجم لايبزيج

03:19 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
كتب: ندى قطب
بعد إصابة صلاح.. ليفربول يسعى لخطف مهاجم لايبزيج

محمد صلاح لاعب ليفربول

أخبار متعلقة

دخل تيمو فيرنو لاعب لايبزيج الألماني، دائرة اهتمام ليفربول الإنجليزي الذي يسعى للظفر بخدماته، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأداء الاستثنائي الذي ظهر به رفقة فريقه هذا الموسم، ما جعله هدفا أول في حسابات عدد من الأندية.

وربط عدد من التقارير الصحفية، تكثيف ليفربول لتحركاته تجاه فيرنر لرغبة النادي باستبداله بالدولي محمد صلاح، الذي يعاني من إصابة ألمت به في أثناء مشاركته برفقة "الريدز" في قمة مانشستر سيتي، خصوصًا بعد تكرر إصاباته خلال الموسم الجاري.

مخاوف في ليفربول من إصابة محمد صلاح

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن فترة غياب الدولي محمد صلاح لم تكن واضحة حتى تلك اللحظة، الأمر الذي أثار المخاوف في ليفربول، خصوصًا أنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الألماني يورجن كلوب، ويعد قوة تهديفية ضخمة للفريق.

ولم يبد اللاعب اعتراضا على ارتباط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، إذ أكد استعداده للانتقال إلى قلعة أنفيلد، خلال الميركاتو المقبل، رغم مشاركته بشكل أساسي منذ بداية الموسم في الدوري الألماني، ومناطحته لنجوم البوندسليجا، على رأسهم ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، إذ استطاع تسجيل 15 هدفاً في 17 مباراة خاضها رفقة فريقه.

ويعاني محمد صلاح من كدمة قوية في الكاحل، أجبرته على عدم المشاركة رفقة المنتخب المصري في مواجهة كينيا، التي أقيمت أمس، وحسمها التعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين، في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يفتح خزائنه أمام "حجازي" للعودة للفريق في يناير

استطلاع رأى

  • ارمينيا

    ارمينيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اليونان

    اليونان

  • النرويج

    النرويج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جزر فاروه

    جزر فاروه

  • فنلندا

    فنلندا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليشتنشتاين

    ليشتنشتاين

  • سويسرا

    سويسرا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جورجيا

    جورجيا

  • البوسنة والهرسك

    البوسنة والهرسك

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ايطاليا

    ايطاليا

  • الدنمارك

    الدنمارك

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جبل طارق

    جبل طارق

  • اسبانيا

    اسبانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مالطة

    مالطة

  • رومانيا

    رومانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • السويد

    السويد

  • تنزانيا

    تنزانيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا الإستوائية

    غينيا الإستوائية

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • بوتسوانا

    بوتسوانا

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ليبيا

    ليبيا

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • موريتانيا

    موريتانيا

  • نيجيريا - شباب

    نيجيريا - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • جنوب أفريقيا - شباب

    جنوب أفريقيا - شباب

  • ساحل العاج - شباب

    ساحل العاج - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • زامبيا - شباب

    زامبيا - شباب

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • البرازيل

    البرازيل

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • المجر

    المجر

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • أوروجواي

    أوروجواي

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 1

    :

    0

    02:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • عجمان

    عجمان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الوحدة

    الوحدة

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يعلق على فيديو مسيء له: لو مخدتش حقي هيبقى في دم

إصابة مهاجم منتخب مصر واستبعاده عن مواجهة جزر القمر

"مفيش ملعب".. "كاف" يفجر مفاجأة بعد رفض تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي
الزمالك يعرض "بوطيب" للبيع.. واتجاه لقيد "معروف" بدلا منه