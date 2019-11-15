المحكمة الرياضية ترفض طعن السيتي.. ويويفا يهدده بالإطاحة من دوري الأبطال

رفضت المحكمة الرياضية "كاس"، طعن مانشستر سيتي على الاتهامات التي وجهت له من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يخضع على أثرها للتحقيقات بشأن خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف، الأمر الذي بدوره قد يجعل مصير السماوي مهدداً في دوري أبطال أفريقيا.

وحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، فإن موقف مانشستر سيتي بات معقداً بشكل كبير، بعد رفض المحكمة الدولية الاستئناف المقدم من قبل إدارة السيتي، للتحرر من الاتهامات التي طالته مؤخراً بشأن انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

مانشستر سيتي يواجه خطر الإطاحة من دوري الأبطال

وأشارت الشبكة، إلى أن تلك الاتهامات قد تطيح بمانشستر سيتي من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خاض شوطاً كبيراً في البطولة الأوروبية، وذلك طبقاً لقوانين اللعب المالي النظيف، على أن يتم تحديد مصيره بعد جلسة يعقدها الاتحاد الأوروبي من أجل الاستماع مرة آخرى إلى مسؤولي النادي.

يجدر بالإشارة إلى أن مانشستر سيتي يعد منافساً شرساً في بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كونه المنافس المباشر لليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الذي حصده خلال الموسمين الماضيين.