المحكمة الرياضية ترفض طعن السيتي.. ويويفا يهدده بالإطاحة من دوري الأبطال

أحدث الأخبار
مانشستر سيتي
رفضت المحكمة الرياضية "كاس"، طعن مانشستر سيتي على الاتهامات التي وجهت له من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يخضع على أثرها للتحقيقات بشأن خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف، الأمر الذي بدوره قد يجعل مصير السماوي مهدداً في دوري أبطال أفريقيا.
وحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، فإن موقف مانشستر سيتي بات معقداً بشكل كبير، بعد رفض المحكمة الدولية الاستئناف المقدم من قبل إدارة السيتي، للتحرر من الاتهامات التي طالته مؤخراً بشأن انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
وأشارت الشبكة، إلى أن تلك الاتهامات قد تطيح بمانشستر سيتي من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خاض شوطاً كبيراً في البطولة الأوروبية، وذلك طبقاً لقوانين اللعب المالي النظيف، على أن يتم تحديد مصيره بعد جلسة يعقدها الاتحاد الأوروبي من أجل الاستماع مرة آخرى إلى مسؤولي النادي.
يجدر بالإشارة إلى أن مانشستر سيتي يعد منافساً شرساً في بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كونه المنافس المباشر لليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الذي حصده خلال الموسمين الماضيين.
ارمينيا
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
اليونان
النرويج
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جزر فاروه
فنلندا
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
سويسرا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جورجيا
البوسنة والهرسك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ايطاليا
الدنمارك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جبل طارق
اسبانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
مالطة
رومانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
السويد
تنزانيا
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
غينيا الإستوائية
زيمبابوي
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
بوتسوانا
تونس
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
ليبيا
المغرب
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
موريتانيا
نيجيريا - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
جنوب أفريقيا - شباب
ساحل العاج - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
زامبيا - شباب
النصر
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي الجزيرة
البرازيل
0
:
0
07:00 PMمباريات دولية ودية
الأرجنتين
المجر
0
:
0
08:00 PMمباريات دولية ودية
أوروجواي
باديديه مشهد
1
:
0
02:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
عجمان
0
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوحدة
إتحاد كلباء
0
:
0
04:15 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
تعليقات الفيسبوك