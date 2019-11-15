أطفال ليفربول يصدمون محمد صلاح: بنشجع مانشستر يونايتد وإيفرتون

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محمد صلاح لاعب ليفربول
أجرى الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مقابلة خاصة مع بعض الأطفال من مشجعي ليفربول، حيث يحرص الفرعون المصري دائما على دعم صغار مشجعي الريدز.
ونشر صاحب الـ27 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبرز فيه جانباً من لقائه بمشجعي ليفربول، والذي تضمن تبادل بعض الأسئلة بين الطرفين، حيث طرح صلاح سؤالاً حول النادي الذي يفضلون مشاهدة مباراياته، لتكون الإجابة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون دون ليفربول.
ولم يكن ذلك الظهور الأول لمحمد صلاح مع أطفال في ليفربول بمناسبات مختلفة، إذ يحرص الملك المصري على إجراء مقابلات مباشرة مع مشجعي الفريق من الأطفال، مع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة في إنجلترا.
November 15, 2019
ويعاني هداف الدوري الإنجليزي، من إصابة بكدمة قوية في الكاحل، قد تغيبه لفترة طويلة عن الملاعب، الأمر الذي أثار مخاوف ليفربول بسبب انتظاره لمباريات هامة خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.
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