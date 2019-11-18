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البرازيل تحصد كأس العالم للناشئين على حساب المكسيك (فيديو)

02:27 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: محمد محجوب
البرازيل تحصد كأس العالم للناشئين على حساب المكسيك (فيديو)

منتخب البرازيل

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حقق منتخب البرازيل، تحت 17 عاما، لقب كأس العالم للناشئين، الذي أقيم على أرض السامبا، بعد الفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب "المير بيزيراو" بمدينة جاما البرازيلية.

تقدم منتخب المكسيك عن طريق ضربة رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء للاعب بريان غونزاليس، في الدقيقة 66، بعد استقبال عرضية من زميله بالفريق "اوجينيو بيزوتو" من الجبهة اليمنى لمرمى البرازيل.

وفي الدقيقة (82) رواغ اللاعب البرازيلي بوينو كوتو مدافع المكسيك داخل منطقة الجزاء، ومررها رغم عرقلته لزميله الذي سددها في الدفاع لتعود إلى خارج منطقة الجزاء، سدد صاروخية ارتطمت في العارضة.

في الدقيقة (83) عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، التي شاهدت لقطة عرقلة مدافع المكسيك إلى البرازيلي "كوتو" ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للسامبا.

الدقيقة (84) يسجل اللاعب كايو جورج هدف التعادل للبرازيل، عن طريق ركلة جزاء.

وجاء هدف الفوز للمنتخب البرازيلي، في الدقيقة (93) عن طريق لازارو فينيسيوس، بعد استقباله عرضية رائعة، وجد نفسه دون رقابة أمام المرمى سددها قوية على يسار الحارس.

إنفانتينو يُسلم الكأس لمنتخب البرازيل.. وفيرون أفضل لاعب

وحرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تسليم كأس البطولة إلى منتخب البرازيل.

وحصد البرازيلي "كايو" جائزة هداف البطولة، وزميله "فيرون" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، والحارس المكسيكي "جاريكا" على جائزة أفضل حارس في البطولة.

يُذكر أن منتخب البرازيل رفع رصيده من الألقاب بكأس العالم للناشئين، إلى 4 بطولات، بعد فوزه على المكسيك.

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