رسميا.. جوزيه موينيو مديرا فنيا لتوتنهام الإنجليزي

أعلن الموقع الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رسميا تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يستمر حتى عام 2023، ليحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله الندي أمس الثلاثاء.

وقال الموقع الرسمي للنادي: "يسعدنا أن نعلن عن تعيين جوزيه مورينيو كمدرب رئيسي في عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/23".

فيما علق على تعيين مورينيو رئيس مجلس إدارة النادي دانييل ليفي، قائلًا: "جوزيه لدينا واحد من أنجح المدراء في كرة القدم. لديه ثروة من الخبرة، ويمكن أن يلهم فرق وهو تكتيك كبير، لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه، نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس".