إرضاء لـ محمد صلاح.. قطر توافق على مطالب ليفربول في مونديال الأندية

رضخت قطر لمطالب نادي ليفربول الإنجليزي ولاعبه المصري محمد صلاح، بعدم استغلال اللاعب سياسيا في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والمقرر لها في الدوحة الشهر المقبل.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، في تقرير لها عبر موقعها على الإنترنت أن مسؤول قطري تعهد بأن بلاده لن تستغل مشاركة محمد صلاح في بطولة كأس العالم للأندية، مضيفة: "حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشروعات والإرث المسؤولة عن مشروعات بطولتي كأس العالم للأندية في ديسمبر 2019، وكأس العالم للمنتخبات في 2022، قال إن قطر لم تقم من قبل بتسيس أي شخص أو حدث رياضي".

وأضافت القناة على لسان "الذوادي"، أنه رغم امتلاك قطر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإنهم لم يستغلوا أي من لاعبيه بهذه الطريقة، موضحة أنه رحب بمشاركة صلاح في البطولة المقبلة، خصوصًا أنه لاعب يتمتع بشعبية كبيرة والعديد من محبي لعبة كرة القدم أصبحوا يشجعون نادي ليفربول نظرا لوجود صلاح ضمن صفوفه.

قطر ترضخ لمطالب ليفربول بشأن محمد صلاح

كانت تقارير صحفية إنجليزية، أشارت في وقت سابق عن رغبة ليفربول في الحصول على ضمانات من دولة قطر بشأن عدم استغلال صلاح سياسيا في مونديال الأندية، لا سيما أنه جرى استغلال في كأس العالم في روسيا 2018 مع منتخب مصر في أثناء مقابلة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.