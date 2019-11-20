تسريب لقائمة "بالون دور".. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

انتشر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب جديد ادعى من خلاله البعض أنه التسريب الخاص بالقائمة الكاملة لجائزة "بالون دور"، والتي تمنحها المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" لأفضل اللاعبين على مستوى العالم في عام 2019.

وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في صدارة أفضل اللاعبين بالعالم وفقًا لتلك القائمة حاصدًا 578 نقطة، يليه المدافع الدولي الهولندي ولاعب نادي ليفربول فيرجيل فان دايك والذي حصد 570 نقطة في المركز الثاني، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب نادي برشلونة، ثالثًا بعدما جمع 499 نقطة.

ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم وفقًا للتسريب

وحل الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول، في المركز الرابع بحصد 322 نقطة وفقًا لهذا التسريب، يليه في المركز الخامس زميله بالريدز الجناح الدولي المصري محمد صلاح برصيد 207 نقاط.

وجاء الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، في المرتبة السادسة بحصد 199 نقطة، ثم الدولي البرازيلي، أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول، في المركز السابع بحصد 163 نقطة، وفي المركز الثامن الجناح الدولي الإنجليزي ولاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج، بحصد 127 نقطة، وفي المركز التاسع المهاجم الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام حاصدًا 23 نقطة بالتساوي مع لاعب الوسط الدولي الهولندي وبرشلونة فرانك دي يونج، يليهم حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة حاصدًا 24 نقطة.