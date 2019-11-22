أولمبياد طوكيو 2020 تثير أزمة بين محمد صلاح وليفربول

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محمد صلاح لاعب ليفربول
يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، مأزق بسبب لاعبه المصري خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول سيواجه مأزقا في العام المقبل بسبب محمد صلاح، خاصة بعدما تم ترشيح اللاعب لخوض أولمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخب بلاده الأوليمبي، الذي نجح في التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عقب الفوز على جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة.
وأوضحت الصحيفة أن التقارير المصرية تشير إلى كون محمد صلاح سيكون أحد اللاعبين الثلاثة فوق السن مع منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو 2020، والذي يتم السماح لهم بالمشاركة مع كل فريق بالأولمبياد، موضحة أن أولمبياد طوكيو سيلعب خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو رفقة الفراعنة يعني غيابه عن ليفربول مع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، والذي ستكون بدايته في شهر أغسطس.
من جانبه، لم يوضح الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، حتى الآن، اللاعبين الثلاثة الذين سيلعبون مع المنتخب في الأولمبياد المقبل.
ويخوض منتخب مصر الأوليمبي، في تمام الثامنة مساء اليوم، مواجهة أمام كوت ديفوار، في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويتطلع الفراعنة لحصد اللقب الأول لهم في هذه البطولة.
جدير بالذكر أن محمد صلاح محتمل غيابه عن مواجهة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس، المقرر لها غد السبت، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2019-2020، بسبب الإصابة التي تلازمه في الفترة الماضية.
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