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محرز أساسياً مع مانشستر سيتي.. وأبراهام يقود هجوم تشيلسي

07:23 م | السبت 23 نوفمبر 2019
كتب: ندى قطب
محرز أساسياً مع مانشستر سيتي.. وأبراهام يقود هجوم تشيلسي

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره تشيلسي، على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويسعى بيب جوارديولا إلى تقليص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال خطف الثلاث نقاط من أنياب تشيلسي، إذ يعول الإسباني في موقعته على خدمات رحيم سترلينج الذي يعد طرفاً أساسياً في تشكيل السيتي منذ بداية الموسم الجاري في جميع المسابقات، كما يظهر الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي كالتالي: 

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، فيرناندينيو، ميندي

خط الوسط: رودريجو، ديفيد سيلفا، دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز، سترلينج، أجويرو.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كلا من: برافو، ووكر، أوتامندي، أنجلينو، جوندوجان، فودين، جيسوس.

ويخوض مانشستر سيتي موقعته، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وهو محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يوجد تشيلسي في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة، برصيد 26 نقطة.

أبراهام يقود هجوم تشيلسي.. وماونت على دكة البدلاء

بينما يعتمد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، على المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، هداف النادي اللندني هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث يعول عليه المدرب الإنجليزي في التألق خلال مباراة اليوم بالإضافة للنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي أثبت نفسه خلال المباريات الماضية، بتسجيله العديد من الأهداف.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم ضد السيتي كالتالي:

حارس المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيليكويتا، زوما ، توموري ، إيمرسون.

خط الوسط: كانتي ، جورجينيو ، كوفاسيتش

خط الهجوم: ويليان ، تامي أبراهام ، كريستيان بوليسيتش.

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