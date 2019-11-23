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عاجل.. ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك كريستال بالاس

06:09 م | السبت 23 نوفمبر 2019
كتب: أحمد البكري
عاجل.. ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك كريستال بالاس

ماني

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تقدم نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، بالهدف الأول في مواجهة كريستال بالاس، عن طريق ساديو ماني، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2019 - 2020.

وجاء الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني  في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

ويحتل ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، متفوقة بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين فريق ليستر سيتي، بينما كريستال بالاس يحتل حاليا المركز الـ12 في البطولة برصيد 15 نقطة.

وتتطلع كتيبة يورجن كلوب لحصد 3 نقاط جديدة أملا في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي في نهاية المطاف، خصوصًا أنهم لم يعرفوا طريق البطولة منذ عام 1990، إذ لم يفز به الريدز بمسماه الجديد "بريميرليج" مطلقا.

في حين يمني كريستال بالاس النفس بكسر عقدتهم أمام الريدز، لا سيما أن الفريق لم يعرف طعم الانتصار في آخر 5 مواجهات أمام ليفربول، إذا كان آخر فوز لكريستال بالاس على ليفربول في أبريل عام 2017 حينما فاز بنتيجة 2-1 في الجولة الـ34 للبريميرليج.

ويجلس المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة، خاصة أنه لم يتعاف تماما من الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

ليفربول يتقدم بهدف على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، أليكساندر أرنولد.

وفي خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

وفي خط الهجوم: تشامبرلين، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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