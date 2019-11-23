عاجل.. زاها يتعادل لكريستال بالاس في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي

سجل فريق كريستال بالاس هدف التعادل في شباك ليفربول عن طريق زاها في الدقيقة 82، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سيلهرست بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالاس هدف التعادل عن طريق النجم زاها، في الدقيقة 82، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وكان ليفربول قد تقدم عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني، بالهدف الأول، في الدقيقة، من أحداث المباراة المقامة حالياً بين الفريقين.

ليفربول يأمل في الابتعاد بالصدارة من أجل أول لقب في "بريمرليج"

ويأمل ليفربول في حصد الثلاث نقاط خارج ملعبه، أملاً في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم، هذا اللقب الذي لم يدخل خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث لم يفز به الريدز بمسماه الجديد "بريميرليج" على الإطلاق.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، أصحاب المراكز الثاني والثالث برصيد 26 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته حيث حقق الفريق 11 فوز حتى الآن، مقابل تعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد، وسجل ليفربول في المباريات السابقة 28 هدفاً بينما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

ويأمل المضيف كريستال بالاس في تحسين وضعه في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات و4 تعادلات، وسقط في فخ الهزيمة في 5 مباريات، وسجل 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 16 هدف في الجولات السابقة.