أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بايرن يسحق دوسلدورف.. ويونيون برلين يسقط المتصدر (فيديو)

رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن حضور مباراة الهلال وأوراوا

في غياب محمد صلاح.. ليفربول يحقق انتصارا صعبا على حساب كريستال بالاس (فيديو)

على غرار موقفه مع الفراعنة.. "أجيري": أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام برشلونة

الـVAR ينقذ ليفربول أمام كريستال بالاس بالشوط الأول

05:54 م | السبت 23 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
الـVAR ينقذ ليفربول أمام كريستال بالاس بالشوط الأول

ليفربول وكريستال بالاس

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وكريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بالتعادل السلبي بين كلا الجانبين.

ولم يظهر فريق ليفربول على النحو الأمثل خلال الشوط الأول، فيما كان كريستال بالاس الطرف الأخطر، والأكثر إضاعة للفرص خلال هذا الشوط.

في الدقيقة 17، وبعد هجمة خطيرة لفريق كريستال بالاس بعد تمريرة متقنة عن طريق شيخ كوياتي إلى داخل منطقة جزاء الريدز، حيث انطلق جوردان أيوا خلف دفاعات ليفربول دون أي رقابة دفاعية، حيث نجح في استقبال الكرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون، مهدرًا بذلك هدفًا محققا لفريقه.

وفي الدقيقة 24، استغل مدافع كريستال بالاس المتقدم جاري كاهيل، ركلة حرة غير مباشرة لفريقه من الجهة اليمنى وسددها رأسية لتصطدم في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 42 من زمن المباراة، سجل تومكينز لاعب كريستال بالاس هدفًا في شباك ليفربول من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية "الفار" والتي أثبتت وجود ركلة حرة للريدز.

جدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، فضل عدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح منذ البداية، نظرًا لتعافيه مؤخرًا من آلام الإصابة على مستوى كاحل القدم، ليجلس على مقاعد البدلاء.

أخبار قد تعجبك

احتفالية كبرى لتكريم منتخب الرجالة

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • فلامنجو

    فلامنجو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كوبا ليبرتادوريس
  • ريفير بلات

    ريفير بلات

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 2

    :

    3

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 1

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • آرسنال

    آرسنال

  • 2

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • ليون

    ليون

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 2

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 0

    :

    4

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 0

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 1

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • ضمك

    ضمك

  • 1

    :

    2

    02:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 0

    :

    0

    06:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • أتلانتا

    أتلانتا

  • 1

    :

    3

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 2

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 0

    :

    3

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • 1

    :

    3

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • أسوان

    أسوان

  • النهضة

    النهضة

  • 2

    :

    1

    02:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • مرباط

    مرباط

  • 1

    :

    2

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • السويق

    السويق

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحم

    صحم

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الساحل

    الساحل

  • 2

    :

    3

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • التضامن

    التضامن

  • 1

    :

    2

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • السالمية

    السالمية

  • 0

    :

    2

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • العربي

    العربي

  • العين

    العين

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • بني ياس

    بني ياس

  • 4

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • حتا

    حتا

  • الشارقة

    الشارقة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كان تحت 23 عاما

الأهلى يتجه لاستبعاد «صبحى» من مواجهة الجونة.. و«حمدى» مطلوب محلياً وعربياً

على رأسهم رمضان صبحي.. 5 مصريين يزينون التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عاما
حوار.. «فايلر»: هدفى الأول التتويج ببطولة أفريقيا