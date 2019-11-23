الـVAR ينقذ ليفربول أمام كريستال بالاس بالشوط الأول

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ليفربول وكريستال بالاس
انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وكريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بالتعادل السلبي بين كلا الجانبين.
ولم يظهر فريق ليفربول على النحو الأمثل خلال الشوط الأول، فيما كان كريستال بالاس الطرف الأخطر، والأكثر إضاعة للفرص خلال هذا الشوط.
في الدقيقة 17، وبعد هجمة خطيرة لفريق كريستال بالاس بعد تمريرة متقنة عن طريق شيخ كوياتي إلى داخل منطقة جزاء الريدز، حيث انطلق جوردان أيوا خلف دفاعات ليفربول دون أي رقابة دفاعية، حيث نجح في استقبال الكرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون، مهدرًا بذلك هدفًا محققا لفريقه.
وفي الدقيقة 24، استغل مدافع كريستال بالاس المتقدم جاري كاهيل، ركلة حرة غير مباشرة لفريقه من الجهة اليمنى وسددها رأسية لتصطدم في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.
وفي الدقيقة 42 من زمن المباراة، سجل تومكينز لاعب كريستال بالاس هدفًا في شباك ليفربول من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية "الفار" والتي أثبتت وجود ركلة حرة للريدز.
جدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، فضل عدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح منذ البداية، نظرًا لتعافيه مؤخرًا من آلام الإصابة على مستوى كاحل القدم، ليجلس على مقاعد البدلاء.
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