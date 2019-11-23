محرز يسجل ثاني أهداف مانشستر سيتي أمام تشيلسي (فيديو)

أحدث الأخبار
رياض محرز
سجل رياض محرز لاعب مانشتسر سيتي الهدف الثاني لصالح فريقه بالدقيقة 37 في شباك تشيلسي في المباراة التى تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف بعدما اخترق رياض محرز منطقة جزاء تشيلسي وسدد كرة قوية في الشباك.
ويأمل لامبارد المدير الفني لتشيلسي في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، للمنافسة على قمة الدوري الإنجليزي، بجانب التفوق على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في أول مواجهة بينهما، خصوصا أن الفريق حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما في الدوري حتى الآن.
في المقابل خاض مانشستر سيتي 12 جولة حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز 8 مباريات، بينما تعادل مباراة وحيدة، فيما تلقى 3 هزائم، ويأمل جوارديولا لإستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث واحتلال أحد المركزين الثاني والثالث بجدول الدوري خاصة بعد الهزيمة أمام ليفربول في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن الريدز.
ويحتل مانشستر سيتى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثانى والثالث.
أميان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
أنجيه
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
بريست
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
ديجون
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
ميتز
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
ريال مدريد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
تورينو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
إنتر ميلان
أياكس
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
بى اى سى زفوله
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
أدو دين هاج
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
فلامنجو
0
:
0
10:00 PMكوبا ليبرتادوريس
ريفير بلات
وست هام يونايتد
2
:
3
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
إيفرتون
0
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
كريستال بالاس
1
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
واتفورد
0
:
3
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
برايتون
0
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
بورنموث
1
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
آرسنال
2
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
مانشستر سيتي
2
:
1
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
ليون
2
:
1
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
يونيون برلين
2
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
فورتونا دوسلدورف
0
:
4
04:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
آينتراخت فرانكفورت
0
:
2
04:30 PMالدوري الألماني
فولفسبورج
باير ليفركوزن
1
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
فيردر بريمن
1
:
2
04:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
لايبزيج
3
:
1
07:30 PMالدوري الألماني
كولن
ليجانيس
1
:
2
02:00 PMالدوري الإسباني
برشلونة
ريال بيتيس
2
:
1
05:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
غرناطة
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
ضمك
1
:
2
02:30 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
اهلى جدة
2
:
0
06:40 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيصلي
الترجي
1
:
1
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
أولمبيك آسفي
الوداد الرياضي
1
:
0
08:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الرجاء الرياضي
أتلانتا
1
:
3
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
ميلان
1
:
1
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
أوتريخت
0
:
2
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
دنيزلي سبور
2
:
0
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
أنقرة جوجو
0
:
3
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
كونيا سبور
1
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
اتحاد تطاوين
1
:
3
03:00 PMالدوري التونسي
الاتحاد المنستيري
الصفاقسي
1
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
إتحاد طنجة
2
:
0
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
يوسفية برشيد
طنطا
0
:
0
02:30 PMالدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
المقاولون العرب
2
:
1
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
أسوان
النهضة
2
:
1
02:45 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
مرباط
1
:
2
03:05 PMدوري المحترفين العماني
فنجاء
السويق
2
:
0
05:20 PMدوري المحترفين العماني
صحم
خيطان
0
:
0
03:05 PMكأس الاتحاد الكويتي
نادي الكويت
الساحل
2
:
3
03:05 PMكأس الاتحاد الكويتي
برقان
التضامن
3
:
4
05:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
الشباب
السالمية
2
:
2
05:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
العربي
العين
1
:
1
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
إتحاد كلباء
بني ياس
4
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
حتا
الشارقة
5
:
1
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الفجيرة
تعليقات الفيسبوك