محرز يسجل ثاني أهداف مانشستر سيتي أمام تشيلسي (فيديو)

سجل رياض محرز لاعب مانشتسر سيتي الهدف الثاني لصالح فريقه بالدقيقة 37 في شباك تشيلسي في المباراة التى تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف بعدما اخترق رياض محرز منطقة جزاء تشيلسي وسدد كرة قوية في الشباك.

ويأمل لامبارد المدير الفني لتشيلسي في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، للمنافسة على قمة الدوري الإنجليزي، بجانب التفوق على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في أول مواجهة بينهما، خصوصا أن الفريق حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما في الدوري حتى الآن.

في المقابل خاض مانشستر سيتي 12 جولة حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز 8 مباريات، بينما تعادل مباراة وحيدة، فيما تلقى 3 هزائم، ويأمل جوارديولا لإستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث واحتلال أحد المركزين الثاني والثالث بجدول الدوري خاصة بعد الهزيمة أمام ليفربول في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن الريدز.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثانى والثالث.