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تقارير: صدام محتمل بين مصر وليفربول بسبب "طوكيو 2020"

12:40 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
تقارير: صدام محتمل بين مصر وليفربول بسبب "طوكيو 2020"

محمد صلاح لاعب ليفربول

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تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الاثنين، عن احتمالية دخول ليفربول الإنجليزي في صدام مع منتخب مصر بسبب محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها أن محمد صلاح يأمل في الظهور بأولمبياد طوكيو 2020 المقبل، رفقة منتخب بلاده الأولمبي، على غرار مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، موضحة أن هناك صدام سيكون محتملا بين ليفربول ومنتخب الفراعنة الأولمبي حال تواجد محمد صلاح في قائمة مصر بالأولمبياد.

وأضافت الصحيفة، أن مشاركة لاعب ليفربول مع المنتخب المصري في الأولمبياد المقبل تبدو معقدة، خاصة أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، لم يرحب بفكرة مشاركة صلاح في الأولمبياد، نظرا لأن ذلك سيبعده عن الظهور مع ليفربول في بداية الموسم الجديد 2020-2021.

وأشارت الصحيفة، إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي ولاعب النادي الأهلي، حول رؤيته بأن هناك 21 لاعبا لا يحتاجون إلى أحد في الأولمبياد، كما أبرزت تصريحاته شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة الأولمبي، بأن الحديث عن ضم صلاح للمنتخب سابق لأوانه.

صحيفة آس الإسبانية تتحدث عن أزمة محتملة بين منتخب مصر الأوليمبي وليفربول بسبب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب، قد تحدث في وقت سابق، عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، قائلا: "اكتشفت حاليا أن المنتخب المصري تأهل للأولمبياد، الأمر الذي سيشكل مشكلة لنا في المستقبل، يجب علي التحدث مع محمد صلاح".

جدير بالذكر، أن صلاح يرغب في المشاركة في الأولمبياد على غرار راموس، الذي كان قد أبدى رغبته في الظهور بالأولمبياد رفقة إسبانيا، لاسيما أنه يطمح في الفوز بلقب آخر جديد في دورة الألعاب الأوليمبية بعدما حصد لقب كأس أمم أوروبا وكأس العالم مع المنتخب الإسباني الأول.

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